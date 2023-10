Senát: Hamás nenabízí Palestincům nic jiného než další teror a krveprolití

Praha - Palestinské hnutí Hamás je podle Senátu teroristické. Odvetu za vraždění, mučení a únosy civilistů, kterých se Hamás dopustil na izraelském území, označil Senát za pochopitelnou. Česko podle horní parlamentní komory uznává úsilí palestinského lidu o sebeurčení jako legitimní, ale Hamás tyto aspirace nereprezentuje. Senátoři to dnes schválili na návrh zahraničního výboru v rámci usnesení, které jako celek podpořilo 68 ze 73 přítomných senátorů. Sněmovna podobné stanovisko schválila minulé úterý jednomyslně. Zástupci ČR by podle Senátu měli na jednání unijních orgánů podpořit návrhy, aby pomoc EU pro Palestince nebyla zneužívána k terorismu vůči Izraeli.

Nad rámec návrhu výboru Senát na podnět představitelů ODS vyzval vládu, aby připravila materiál, ve kterém vyhodnotí možnosti a reálnost přesunu českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kabinet by měl zejména uvést podmínky, za kterých je přesun možný. Senát podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry uspořádá veřejné slyšení k blízkovýchodní politice za účasti všech příslušných aktérů.

Záměr přemístit sídlo ambasády do Jeruzaléma ohlásil premiér Petr Fiala (ODS) jako symbolický krok na podporu Izraele. Podle ministerského předsedy by vláda měla o přesunu do města, kde má ambasáda zatím jen úřadovnu, rozhodnout v řádu měsíců. Návrh podporuje část koaličních politiků i opoziční hnutí ANO. Výhrady má naopak ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), podle něhož by tento krok musel být v souladu s mezinárodním právem. Podobně argumentoval také předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý).

Senát v přijatém stanovisku konstatoval, že "ČR plně podporuje právo Izraele na sebeobranu" a že "vraždění, mučení a únosy civilistů do civilizovaného světa nepatří a je pochopitelné, že je Izrael nenechá bez odezvy". Česko podle stanoviska "uznává legitimní aspirace palestinského lidu na sebeurčení, ale teroristické hnutí Hamás tyto aspirace nereprezentuje". "Hamás palestinskému lidu nenabízí nic jiného než další teror a krveprolití," uvedli senátoři v usnesení.

Stanovisko jako celek odmítl podle záznamu hlasování pouze Lumír Kantor (KDU-ČSL), senátoři Tomáš Třetina (TOP 09), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Daniela Kovářová (nezávislá) a Jana Zwyrtek Hamplová (za hnutí Nezávislí) se hlasování zdrželi.

Hamás předminulou sobotu podnikl masivní pozemní a raketové útoky na Izrael z Pásma Gazy, které ovládá. Ozbrojenci zavraždili 1400 většinou civilistů včetně občanů jiných zemí, tisíce lidí zranili a dvě stovky jich unesli jako rukojmí. Jednou z obětí je i český občan Oran Elfasi. Izrael zahájil odvetné útoky na Pásmo Gazy s cílem zničit politické a vojenské vedení Hamásu. Jeho úřady tvrdí, že izraelské útoky si vyžádaly již na 3000 obětí a 11.000 zraněných. Na 500 mrtvých si vyžádal v úterý večer výbuch v jedné z nemocnic v Pásmu Gazy, který podle Hamásu způsobila izraelská puma. Podle důkazů izraelské armády šlo naopak o selhání rakety Islámského džihádu, která měla zasáhnout Izrael.

Senát: Vláda má podpořit nezneužívání pomoci EU pro Palestince teroristy

Zástupci ČR by podle Senátu měli na jednání evropských orgánů podpořit veškeré návrhy k tomu, aby humanitární pomoc EU pro Palestince nebyla zneužívána pro teroristické útoky vůči Izraeli. Horní parlamentní komora k tomu dnes vládu vyzvala na návrh předsedy svého výboru pro záležitosti EU Vladislava Vilímce (ODS). Rozšířil původní usnesení výboru, které se týkalo pouze jednání Evropské rady koncem října. Vláda očekává, že tento summit přijme závazek prověřit rozvojovou pomoc palestinské samosprávě tak, "aby žádné finance Evropské unie nemohly skončit v rukou teroristů", řekl senátorům ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (za STAN).

"Senát vyzývá vládu České republiky, aby na jednání orgánů Evropské unie podpořila veškeré návrhy, které budou směřovat k tomu, aby nedocházelo ke zneužívání prostředků z finanční pomoci, kterou Evropská unie poskytuje, pro vedení teroristické války vůči Izraeli včetně vedení mimořádně brutálních útoků proti jeho civilnímu obyvatelstvu," uvádí se v usnesení horní parlamentní komory.

Vilímec a místopředseda ústavně-právního výboru Michael Canov (SLK) by preferovali, aby byla unijní pomoc pro Palestince zastavena, neboť možnost zneužití pomoci radikálním hnutím Hamás nelze eliminovat. Je otázka, zda se to dá kontrolovat, uvedla senátorka ODS Miroslava Němcová. Doporučila podmínit pomoc propuštěním rukojmích. Canov označil za skandální, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová slíbila ztrojnásobit pomoc Palestincům na 75 milionů eur (1,85 miliardy Kč).

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) namítl, že zastavení pomoci by situaci v regionu mohlo radikalizovat a že pomoc směřuje i humanitárním organizacím typu Lékaři bez hranic.

Evropská rada se uskuteční 26. a 27. října v Bruselu. Dvořák k tomu senátorům řekl, že summit podle očekávání vlády odsoudí teroristické útoky palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října a uzná právo Izraele na sebeobranu "při zachování respektu k principům mezinárodního a humanitárního práva". Šéfové států a vlád zemí EU se na tom shodli už tuto neděli v prvním společném prohlášení od propuknutí bojů mezi Izraelem a Hamásem, v němž vyzvali k okamžitému propuštění dvou stovek rukojmí, které Hamás unesl z izraelského území do Pásma Gazy, které ovládá.