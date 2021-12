Senát doporučil vládě podpořit společný postup EU vůči Rusku kvůli Ukrajině

Praha - Senát doporučil vládě, aby usilovala o společný postup EU kvůli destabilizujícímu působení Ruska. Důvodem je jak posilování ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou, tak dezinformační aktivity. Vláda by také měla podpořit přípravu zásadnějších protiruských sankcí, pokud by Rusko po obsazení Krymu v roce 2014 přistoupilo k další agresi vůči Ukrajině. Stanovisko dnes podpořilo 54 z 68 členů horní komory.

Doporučení, které inicioval senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost, má být podle předsedy výboru Pavla Fischera (nezávislý) mandátem pro české zástupce na jednání Evropské rady, které se má uskutečnit příští týden ve čtvrtek. "Jsme zastánci teritoriální integrity Ukrajiny," uvedl Fischer. Proto je podle něj třeba zaujmout jednotný a společný postup nejen v NATO, ale i v EU.

Rusko podle Fischera přerušilo diplomatické kontakty s NATO. Také kontrolní mechanismy v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) přestaly fungovat, neboť Rusko přestalo poskytovat informace, uvedl Fischer. Rusko podle něho také zatím nijak vstřícně nereagovalo na červnové požadavky Evropské rady, které se týkaly zastavení "nezákonných a rušivých aktivit" vůči EU a dalším zemím.

Česko by mělo podle doporučení prosazovat posílení obranyschopnosti východního křídla NATO. Mělo by také se Slovenskem, Maďarskem a Polskem konzultovat krizové varianty dalšího vývoje na Ukrajině. Rusko u ukrajinských hranic podle amerických i ukrajinských zpravodajských služeb shromažďuje vojáky kvůli další anexi ukrajinského území. Moskva to odmítá.

Senátní výbor se minulý týden podobně jako partnerský sněmovní výbor postavil proti podpoře nelegální migrace běloruským režimem a jeho ozbrojenými složkami. "Jsme svědky vedení války jinými prostředky," konstatoval výbor. "Běloruský režim zneužívá bídy migrantů k prosazování vlastních politických cílů," dodal.