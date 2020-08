Senát distanční výuku podpoří, zákon o volbách v karanténě schválil

Praha - Část senátorů má výhrady k tomu, jak bude zajištěno případné vyučování na dálku, o jehož zavedení do legislativy dnes budou hlasovat. Podle části chybí některým žákům potřebné počítačové vybavení a peníze jdoucí do škol na zlepšení situace nebudou mít velký vliv. Dalším senátorům chybí pravidla po kontrolu žáků. Přesto první místopředseda Senátu a ředitel pražského gymnázia Jiří Růžička (STAN) předpokládá, že horní komora návrh na zavedení distanční výuky schválí, už proto, že školy na dálku učily kvůli epidemii koronaviru už na jaře. Senát souhlasil se zákonem, který umožní lidem v karanténě kvůli koronaviru hlasovat v říjnových volbách.

V senátorském klubu Starostů a nezávislých podle Růžičky sice byly výhrady například k tomu, že se tak důležitá norma schvaluje na poslední chvíli a bez důkladné diskuse, zákon je ale podle něj potřebný. "Vlastně se legalizuje něco, co od března běží v nelegálních podmínkách. Učili jsme distančně, on-line, ale nemělo to žádnou zákonnou oporu," řekl.

Rozšíření distanční výuky i na základní školy má podporu u senátorského klubu ANO. Školy už podle senátorů vládního hnutí mají zkušenosti s dálkovou výukou díky jarní situaci a prokázalo se, že ji zvládnou. "Vláda i ministerstvo školství podnikají kroky, aby všichni účastníci distančního vzdělávání měli komfortnější podmínky," řekla k návrhu zákona a ke schválené finanční podpoře pro školy 1,2 miliardy korun předsedkyně senátorského klubu Zdeňka Hamouzová.

Kvůli materiální nepřipravenosti škol na on-line výuku zvažuje podporu zákona senátor vládní ČSSD Miroslav Nenutil. Novinářům řekl, že podle jeho informací má jít většina z ministerstvem slíbených 1,2 miliardy korun na vybavení pro učitele, jen desetina pro žáky. "Pár set notebooků, o které by mohly být školy bohatší, nestačí," uvedl. Kvůli problémům, které mohou mít se zajištěním počítačů slabší rodiny, by chtěl změkčit formulaci o povinnosti dětí distanční výuky se účastnit. "Pokud tam nebude pozměňovací návrh, který bude zmírňovat povinnost, budu s tím mít problém." uvedl.

Zavedení pravidel pro dálkovou výuku podpoří senátoři KDU-ČSL. Podle nich ale musí ministerstvo školství ještě stanovit, jaké kompetence školy získají pro to, aby mohly postihovat žáky, kteří se nebudou chtít dálkového vyučování účastnit.

Občanští demokraté školský zákon zřejmě nepodpoří. Chybí jim stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí k ošetřovnému, které podle současných pravidel mohou čerpat pouze rodičů dětí ve věku do deseti let, a to po dobu devíti kalendářních dnů. Na podzim by přitom karanténa měla trvat deset dnů.

Podle návrhu zákona, který ve středu přijala Sněmovna, dostanou školy povinnost učit distančně v případě mimořádných událostí. Žáci pak budou povinni se takové výuky účastnit. Na jaře tak podle školní inspekce nečinilo zhruba 10.000 dětí.

Na podzim budou moci hlasovat i lidé v karanténě, Senát souhlasil

V říjnových krajských a senátních volbách budou moci za vymezených podmínek hlasovat i voliči, kteří jsou v nařízené karanténě kvůli koronaviru. Počítá s tím zákon, který dnes horní komora schválila. Normu nyní nyní dostane k podpisu prezident.

Zákon umožní lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě. Sněmovna do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienickou stanicí nebo lékařem. Aktuálně jich je kolem 5000. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) poznamenal, že zákon musel být zpracován zrychleně a není dokonalý, je ale potřebný. Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) doporučil vládě předložit ucelený volební kodex. Předseda senátního evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) požádal o předložení korespondenční formy hlasování, kterou by podle něj mohly využít statisíce Čechů, zatímco v karanténě budou hlasovat maximálně tisíce lidí.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) k tomu uvedl, že ministerstvo vnitra má korespondenční volbu připravenu v zákoně o správě voleb, která čeká na projednání vládu. Zopakoval, že hlasování poštou nemá zajištěnu většinovou podporu ve Sněmovně, mohlo by se ale zavést alespoň pro Čechy v zahraničí.

Na takzvaných drive-in volebních stanovištích budou moci lidé v nařízené karanténě hlasovat pouze z automobilů. Stanoviště mají být k dispozici na 78 místech, po jednom v každém okrese. Takto hlasovat bude možné ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00. Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. Stanoviště bude obsluhovat vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit v pátek či sobotu.

Voliči v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtečního večera ohlásit na krajském úřadě. Ve standardních dnech voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise. Zákon počítá také s tím, že odměny volebním komisařům se zvýší o 500 korun. Minimální výše odměny tak bude 2300 korun.