Praha - Člen vládní rady pro unijní fondy by podle Senátu neměl být ze zákona ve střetu zájmů podle pravidel EU. Podle ministryně je tato úprava nadbytečná. Senát umožnil přijetí návrhu zpřísnit podmínky pro realitní makléře, kteřá budou muset být mj. kvalifikovaní a pojištění, budou sdělovat výši provize.

Senát chce zpřísnit podmínky členství v radě pro fondy EU

Předseda ani člen vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy nesmí být podle Senátu ve střetu zájmů podle pravidel EU. Horní komora tak dnes doplnila novelu, která má umožnit nahrazení ministerského předsedy v čele rady jiným členem vlády. Rozhodla tak přes ujišťování ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO), že úprava je nadbytečná. Novelou se bude muset znovu zabývat Sněmovna.

Radu do poloviny loňského prosince vedl premiér Andrej Babiš (ANO), který je podle auditu Evropské komise ve střetu zájmů kvůli dotacím pro holding Agrofert. Jednání rady se na doporučení EU už rok neúčastní, podle Dostálové "z důvodu opatrnosti". "Členství v radě nezakládá střet zájmů," uvedla.

Senátní úprava je podle ministryně nadbytečná. Dostálová argumentovala tím, že unijní nařízení o střetu zájmů je automaticky aplikováno na všechny státní orgány. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil namítal, že ministryně nedodala senátorům vyžádané písemné ujištění. Podle Dostálové byl požadovaný dopis odeslán Senátu v úterý.

Doplnění zákona poskytne podle Vystrčila "stoprocentní jistotu", že žádný člen vlády nebude ve střetu zájmů. Podpořil to i senátor Pavel Fischer (nezávislý). Podle něho je změna nutná, pokud úředníci selhávají. Předsedkyně senátorů ANO Zdeňka Hamousová označila úpravu za "spíše deklaratorní". Schválení novely beze změn ale neprosadila.

Vládní novela má umožnit pouze to, aby radu mohl vést místo premiéra jiný člen kabinetu. Babiš z vedení rady odstoupil po kritice zejména Evropského parlamentu ohledně svého možného střetu zájmů. Rada je pouze poradním orgánem vlády a o dotacích rozhodují ministři, jimž Babiš předsedá. Podle kritiků novela nevyřeší problém a Babiš bude moci nadále ovlivňovat udělení dotací, a to včetně podpory společnosti Agrofert, kterou kvůli českému zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Podmínky činnosti realitních makléřů se zpřísní

Požadavky na realitní makléře a podmínky jejich činnosti se zpřísní. Senát dnes umožnil přijetí návrhu nového zákona, podle kterého budou muset být makléři bezúhonní, kvalifikovaní a pojištění. Klientům budou muset sdělovat výši své provize za zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitosti.

Horní komora nepřijala k předloze žádné usnesení. Dost hlasů se nenašlo ani pro její přijetí, jak navrhovaly výbory, ani pro zamítnutí, které prosazovali Zdeněk Hraba (STAN) a Miloš Vystrčil (ODS). Senát pak nepodpořil žádný z podaných pozměňovacích návrhů. Vládní návrh zákona proto po uplynutí lhůty zamíří k podpisu prezidentovi.

Zákon má podle vlády víc chránit klienty realitních kanceláří a zlepšit fungování realitního trhu. "Zákon vede k velké ochraně spotřebitele", uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Kritici z řad senátorů předlohu naopak označovali za zbytečnou. Podle Hraby klienty realitních makléřů neochrání a jen omezuje trh.

Norma má zamezit mimo jiné tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i kupujícího. Předloha upravuje i náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, která bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitosti. Makléři budou muset podle předlohy sdělit zájemci závady nemovitosti.

Makléři budou muset mít podle novely buď odborné vysokoškolské vzdělání, nebo alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Zákon počítá s pojištěním zprostředkovatele realitního obchodu nejméně na 1,75 milionu korun. Makléřům působících na základě smlouvy pod obchodní značkou realitní společnosti by stačilo poloviční pojištění. Pokud by se makléř nepojistil, riskoval by až milionovou pokutu.

Sněmovna v předloze upravila poskytování úschovy peněz. Realitní kanceláře ji budou moci poskytovat, ale výhradně na písemnou žádost klienta a na zvláštních účtech. Budou mít také právo nabízet úschovu peněz klientům bankami, zahraničními bankami, notáři, advokáty nebo v souvislosti s exekučním a jiným soudním řízením také exekutorem.

Senátorské pozměňovací návrhy mířili na pojištění zprostředkovatelů, úschovu peněz, povinnost sdělovat závady nemovitosti i účinnost zákona, která je navrhovaná od ledna. Horní komora nepodpořila ani jeden z nich.

V Česku bylo podle údajů Českého statistického úřadu ke konci loňského roku 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Na jednoho makléře tak připadá asi 720 obyvatel, což je nejméně v Evropě. V Německu, které je v tomto žebříčku evropských zemí na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.