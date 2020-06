Senát chce z rozpočtu 1200 Kč pro obce, vrátil normu o kompenzacích

Praha - Senát chce, aby stát vyplatil obcím 1200 Kč na obyvatele jako náhradu za výpadek příjmů kvůli koronavirové epidemii. O návrhu rozhodne Sněmovna, stejný návrh předložila i vláda. Senát také kvůli odpuštění sociálních odvodů lékárnám vrátil Sněmovně zákon, který má kompenzovat zdravotnickým zařízením výpadky příjmů během epidemie.

Senát chce, aby stát vyplatil z rozpočtu obcím 1200 korun na obyvatele jako náhradu za výpadek daňových příjmů vyvolaný řešením dopadů epidemie koronaviru. Použití peněz nemá být omezeno konkrétním účelem. Senát svůj návrh vložil do vládního protikrizového daňového balíčku, který se tak vrací zpět do Sněmovny. O návrhu možná už příští týden rozhodnou poslanci.

Vláda však do Sněmovny předložila svůj návrh kompenzace obcím, který počítá se stejnou částkou. Vláda navrhuje, aby ho poslanci schválili ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Senátoři ale argumentují tím, že jejich návrh přinese peníze obcím dřív. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zaujala k návrhu neutrální postoj, vyjádřila ale obavu z toho, že jde o takzvaný přílepek, tedy změnu nesouvisejícího zákona. Poukazovala na to, že by ho poté mohl na něčí návrh zrušit Ústavní soud.

Vládní daňový balíček, do kterého Senát vložil svůj návrh, má daňovým poplatníkům umožnit například zpětné uplatnění daňové ztráty. Snižuje některé sazby silniční daně nebo přeřazuje položky do nejnižší sazby daně z přidané hodnoty.

"Naším cílem je dostat co nejrychleji peníze do obcí," řekl k přijatému návrhu Zdeněk Nytra (ODS). Poukazoval na to, že čím menší město, tím je na tom hůř, protože má menší rezervu peněz. Uvedl, že senátoři se snaží svým návrhem vládě nabídnout urychlení celého přesunu peněz obcím. Když Sněmovna příští úterý senátní návrh i s daňovým balíčkem schválí, může ho ve středu podepsat prezident a proces může začít.

Schillerová však informovala o tom, že zhruba 24. června by se měla konat mimořádná schůze Sněmovny, kde by se měl projednat totožný vládní návrh. Poukazovala na to, že časový rozdíl mezi senátním a vládním návrhem je tak asi dva nebo tři týdny. Argumentovala i tím, že potřebuje nejprve schválit změnu státního rozpočtu, protože v tom současném na to nejsou peníze.

Ministryně také řekla, že dopad výplaty bonusu pro rozpočty obcí bude znamenat výpadek asi 4,5 miliard po započtení multiplikačního efektu, tedy vzhledem k dodatečnému výběru daní, který vyvolají dodatečné útraty vyplacených peněz. Poukázala přitom na to, že vláda nabízí svým návrhem obcím 12,8 miliardy korun, tedy násobně víc.

Přijatý návrh předložil senátní hospodářský výbor. Tento výbor původně navrhl doplnit předlohu o ustanovení, které by krajům přineslo 500 korun a obcím 1200 korun na obyvatele. Ve středu ale své usnesení revokoval a zúžil ho pouze na příspěvek obcím. Příspěvek krajům chce vložit do samostatného senátorského návrhu zákona o kompenzačním bonusu samosprávám.

Obce a kraje přicházejí o peníze z vybraných daní kvůli takzvanému kompenzačnímu bonusu, tedy příspěvku 500 korun denně podnikatelům postiženým dopady epidemie. "To, co jsme udělali, je to nejlepší, co jsme udělat mohli," hájila bonus ministryně. Tento příspěvek podnikatelům však vyplácí stát z takzvaných sdílených daní, o které se dělí státní rozpočet s rozpočty obcí a krajů. Na obce a kraje pak zůstává méně peněz. Proto se vláda, Senát i část sněmovní opozice snaží samosprávám finančně pomoci.

Schillerová řekla, že vláda si stále stojí za záměrem dávat obcím dotace. Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) tuto možnost kritizoval. Zdůrazňoval, že na dotace nejsou nároky a dosáhnout na ně není jednoduché.

Senát kvůli lékárnám vrátil Sněmovně normu o kompenzacích

Senát kvůli odpuštění sociálních odvodů lékárnám vrátil Sněmovně zákon, díky kterému by měla zdravotnická zařízení dostat finanční náhradu za výpadky příjmů během epidemie koronaviru. Senátoři ve středu v jiné normě doporučili to, aby byly odvody odpuštěny za červen až srpen lékárnám do 25 zaměstnanců. Kvůli tomu dnes z kompenzačního zákona navrhli odstranit pasáž, podle níž by se odpuštění odvodů týkalo jen lékáren do 15 zaměstnanců.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se senátním řešením souhlasil. Úleva lékárnám v kompenzačním zákoně by podle kritiků byla nepřípustnou nepřímou novelou. Pokud by Sněmovna senátní návrh na odpuštění odvodů většímu počtu lékáren odmítla, stále by mohla schválit svou původní verzi, uvedl senátor Tomáš Goláň (Senátor 21). Reagoval tak na obavy lékárníků z toho, že by jim nakonec nemusely být odvody odpuštěny.

Kompenzační zákon má umožnit, že zdravotnická zařízení dostanou od státu zhruba 30,5 miliardy korun za výpadek příjmů, o které přišly během koronavirové epidemie. Ministerstvo zdravotnictví vydá kompenzační vyhlášku, podle níž se budou peníze proplácet.

Přímé náhrady poskytovatelům péče se předpokládají 27 miliard korun. Zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Dalších pět miliard korun by mělo jít na péči o lidi s nemocí covid-19. Vyhláška zajistí podle Vojtěcha také peníze na odměny pro zdravotníky. Měla by být účinná od července. "V zásadě lze říci, že je to druhá úhradová vyhláška," řekl senátorům ministr.

Norma podle senátorky Jitky Chalánkové z klubu ODS nepočítá s náhradami například pro magnetickou rezonanci. Ministerstvo by na to mělo ve vyhlášce pamatovat, uvedla senátorka.

Zákon stanoví, že v případě zdravotnických zařízení, která dostávají zálohy na hrazenou péči, se náhrady vypořádají při ročním zúčtování v polovině příštího roku. Ostatní poskytovatelé mají dostávat zálohy na kompenzaci už letos. Jde například o zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče a o poskytovatele zdravotnické dopravní služby.

Při epidemii koronaviru v březnu až květnu klesla akutní lůžková péče v porovnání se stejným obdobím loni podle ministerstva zdravotnictví na 30 až 50 procent, lázně se zavřely úplně. Naopak domácí paliativní péče přibylo.

Ministerstvo nařídilo nemocnicím omezit péči, která není nezbytná, v polovině března. Do běžného provozu se nemocnice začaly postupně vracet po Velikonocích. Beze změn úhrad by nemocnice přišly asi o 22 miliard korun. Péči omezili také praktičtí lékaři a specialisté, pojišťovny jim kvůli epidemii zavedly nově úhradu za konzultaci s pacientem po telefonu nebo e-mailu.