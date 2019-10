Senát chce v nominačním zákonu upravit střet zájmů

Praha - Senát chce v návrhu pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních firem upravit střet zájmů uchazečů. Vládní předlohu proti takzvaným politickým trafikám dnes senátoři vrátili s pozměňovacím návrhem k opětovnému posouzení poslancům.

Horní komora doporučila vyškrtnout z předlohy zejména ustanovení, podle kterého by adept nesměl být ke dni podání přihlášky do výběrového řízení ve střetu zájmů ve vztahu k funkci ve státní firmě, o kterou usiluje. Autor úpravy Zdeněk Hraba (STAN) poukazoval na to, že takový požadavek by vylučoval odborníky, kteří působí v soukromé sféře ve vysokých manažerských pozicích.

Rovněž senátor Tomáš Goláň (za SEN 21) poukazoval na to, že ustanovení diskvalifikuje mnoho lidí už při podání přihlášky.

Senátní výbory se postavili k předloze rozdílně. Hospodářský výbor ji doporučil zamítnout, ústavně-právní výbor naopak schválit. Horní komora ani jeden z těchto návrhů nepodpořila. Někteří senátoři označili návrh nominačního zákona za zbytečný. Naopak zastánci mluvili o zavedení určité transparentnosti a kontroly do výběru lidí do orgánů státních firem.

Uchazeči mají podle návrhu procházet až na výjimky ministerským výběrovým řízením a všichni hodnocením před vládním výborem. Jeho postavení ale bude pouze poradní. Ministr bude moci rozhodnout jinak, postoj bude muset v tom případě zdůvodnit. Nominační zákon se má týkat společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železniční dopravní cesty.

Stejný návrh nominačního zákona byl ve hře už v minulém volebním období, Sněmovna ho ale nestihla projednat. Opoziční Piráti loni předložili vlastní předlohu, kterou ale Sněmovna loni v červnu zamítla už v úvodním kole. Obsahoval i úpravu vlastnické politiky státu.