Senát chce prodloužit širší odpočty u DPH pro Českou televizi a rozhlas

Praha - Senát chce prodloužit širší nároky na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) pro Českou televizi a Český rozhlas až do konce roku 2024. Jinak by tato možnost skončila se závěrem letošního roku a obě instituce by v příštím roce přišly celkem asi o 420 milionů korun. Prodloužení výjimky schválil Senát v novele zákona o DPH, která ruší osvobození od daně u drobných zásilek přicházejících ze zemí mimo EU. Předloha se tak vrací do Sněmovny, která o návrhu senátorů rozhodne. Zatím není jasné, kdy se tak stane.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes k návrhu senátorů zaujala neutrální stanovisko. Do novely se toto prodloužení pokusil vložit již sněmovní rozpočtový výbor, při závěrečném hlasování ve Sněmovně však návrh neuspěl. Neprošel o jeden hlas.

Prodloužit výjimku pro ČT a ČRo navrhly hned tři senátní výbory a k tomu stálá komise pro sdělovací prostředky. "Bez jasných pravidel stanovených zákonem reálně hrozí opakování situace z doby před 1. 7. 2017, kdy Česká televize i Český rozhlas byly vystaveny zdlouhavým sporům s finanční správou, které trvají doposud,“ uvedla například komise pro sdělovací prostředky.

"Ta výjimka je nutná,“ hájil odpočty předseda senátního ústavně právního výboru Tomáš Goláň (ODS a TOP 09). Varoval, že pokud nenastane změna ve financování ČT a Čro, čekají tyto společnosti existenční problémy. Předseda hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS a TOP 09) poznamenal, že by během prodloužení výjimky v zákoně mělo být nalezeno systémové řešení. "Jaké řešení by mělo být systémové, je celkem nasnadě: jde o úpravu koncesionářských poplatků,“ řekl předseda školského výboru Jiří Drahoš. Poukázal přitom na to, že televizní poplatek se naposledy měnil v roce 2008 a rozhlasový v roce 2005. I on se prodloužení nároku na odpočet zastal.

Ustanovení se do zákona dostalo v roce 2017. Umožnilo ČT a ČRo využívat nároky na odpočty DPH ve stejném rozsahu jako komerční stanice. Poté, co Sněmovna odmítla schválit prodloužení odpočtů, uvedla Česká televize, že obě veřejnoprávní média v příštím roce přijdou dohromady zhruba o 420 milionů korun, z toho Český rozhlas o 120 milionů Kč a televize o více než 300 milionů korun.

ČT tehdy poukázala na to, že obě média bojují s mimořádnými výdaji spojenými s koronavirovou krizí. "Média nabídla občanům nové programy a rozšířila i nabídku pořadů a služeb, které reagovaly na společenskou situaci. Tyto mimořádné náklady ještě navýšily provozní výdaje spojené s přesuny výroby, testováním, hygienickými opatřeními a zvyšující se ceny všech vstupů," uvedla ČT. Připustila, že bude muset ukončit vysílání programu ČT3.

Novela ruší osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur, tedy asi 560 Kč. Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur (182 miliard korun) a zároveň narovnat podnikatelské prostředí, protože tuzemské firmy i firmy z EU musejí odvádět DPH, pokud jí podléhají. Norma reaguje na nové předpisy EU týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Evropská směrnice sice začala platit k 1. červenci, ale DPH ze zásilek se dosud neuplatňuje, protože příslušná novela zákona o DPH není schválena. Podnikatelé však již mohou některé novinky obsažené ve směrnici využívat.

Novela přináší změnu, která se týká hlavně e-shopů zasílajících zboží do jiných členských států EU. Pokud objem jejich prodejů překročí 10.000 eur ročně, tedy asi 256.000 korun, nebudou se muset k placení daně registrovat zvlášť každém státě, ale prostřednictvím režimu jednoho správního místa se zaregistruje pouze v tuzemsku. Zde bude odvádět DPH a finanční správa ji přepošle do ostatních členských států, popsal senátor Goláň. Podnikatelé provozující e-shopy na tento zákon podle něj čekali, protože jim má ulevit od administrativy.