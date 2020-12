Senát chce po vládě, aby omezení kvůli epidemii nebyla plošná

Praha - Vláda má Senátu předložit do konce roku vakcinační strategii a úpravy protiepidemických opatření, která by nahradila stávající plošná omezení. Horní komora také vládu požádala o neprodlenou revizi kompenzací pro firmy a živnostníky tak, aby se dostalo i na ty, na něž se dosavadní podpůrné programy nevztahují.

"Senát vyzývá vládu, aby do 31. prosince předložila Senátu návrhy na úpravy protiepidemických opatření ve stupni dva, tři, čtyři Protiepidemického systému (PES) se zapracováním možnosti využití antigenních testů s cílem nahradit či upravit plošná sektorová omezení," usnesla se horní komora na návrh svého místopředsedy Jana Horníka (STAN).

Pro příští rok by vláda měla podle senátorů zajistit spravedlivou kompenzaci všem postiženým firmám a živnostníkům na úrovni, která umožní jejich další existenci, a to alespoň na úrovni prokazatelných nákladů. Návrh tohoto kompenzačního systému by měla předložit Senátu do 11. ledna. Podle Horníka je například kompenzace hoteliérům ve výši 300 korun za lůžko výsměchem. "Ta branže už je ne na kolenou, ale po hlavu v bahně," dodal Horník. Podle něho bude opětovné uzavření hotelů pro mnohé likvidační.

Kabinet by měl stanovit pravidla srozumitelně a co nejjednoznačněji určit protiepidemická pravidla pro veřejnost a jednotlivá odvětví podnikání, aby nebyla omezena či zcela uzavřena jejich činnost. Přijatá opatření by měla být co nejpřesněji formulována s cílem zabránit zbytečnému omezování života v oblastech, kde to není nutné, a měla by být přehledně a strukturovaně přístupná na jednom místě.

Senát konstatoval, že aktuální situace v amatérském sportu a sportu mládeže je s ohledem na vládní zákazy neudržitelná. Vláda by proto měla stanovit pravidla pro amatérské sportování venku i na vnitřních sportovištích. Měla by rovněž pamatovat na umělce, kteří pracují na živnostenský list. Měla by také umožnit přístup na vládní tiskové konference pro všechna média, která o to požádají. Senát v této souvislosti vyzval vládu k respektování svobody projevu a svobody tisku jako základního pilíře demokratické společnosti.

Senátoři v debatě kritizovali chaotičnost vládních opatření. "Vláda by se už neměla chovat jako blázni," uvedlpirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Podle něj se například na čerpací stanici smí nyní prodávat croissant jen mezi 06:00 a 20:00, pokud by byl ohřátý v mikrovlnné troubě. Předsedkyně senátorů KDU-ČSL Šárka Jelínková se podobně jako Wagenknecht domnívá, že vláda výzvu Senátu nenaplní.

"Jsou tady zoufalí lidé v zoufalé situaci. Registruji obrovskou krizi důvěry," uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) k důsledkům vládních opatření. Také senátorka ODS Miroslava Němcová se obává, že bezradnost a apatie lidí vůči vládním opatřením se změní v radikálnější akce. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) mimo jiné svým středečním projevem ve Sněmovně k rozpočtu v podobě "zoufalého skládání nesouvisejících vět" podle senátorky prokázal, že není kompetentní osobou, která by zemi provedla krizí a jejím občanům neuškodila.