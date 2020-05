Senát chce do konce května od vlády analýzu dopadů epidemie

Praha - Senát si vyžádal od vlády podrobnou analýzu šíření epidemie koronaviru a dopadů vládních opatření. Kabinet ji má předložit horní komoře do konce května. Senátoři k tomu vládu vyzvali na popud svého výboru pro vědu a lidská práva. Chtějí po kabinetu i lepší informování veřejnosti o přijímaných opatřeních.

"Bez analýz a faktů zůstává nepřiměřeně velký prostor pro smyšlenky, účelová tvrzení, kličkování a prosazování parciálních zájmů. Hlavně je to ideální prostředí pro strašení lidí tím, co se komu zrovna hodí," uvedl iniciátor výzvy a předseda výboru Jiří Drahoš (za STAN). Ministerstva podle Drahoše přicházela s návrhy opatření, která byla založena "více na dojmech než pojmech".

Senátoři doporučili vládě, aby data, která shromáždily státní instituce, zpřístupnila odborné veřejnosti. Podle senátorů by to pomohlo rychlejšímu překonání současné krize i přípravě na případnou druhou vlnu pandemie.

Předseda senátorského klubu Starostů Petr Holeček si postěžoval na to, že starostové v počátku epidemie kvůli nedostatku informací nevěděli, na co se mají připravit. Přístup krajských hygienických stanic k poskytování dat se různí. Žádost Senátu nemá být podle předsedy senátorů ODS Martina Červíčka kritikou vlády, ale výzvou v přípravě na to, jak do budoucna reagovat na situace, které mohou nastat.

Senát vládě vytknul, že dlouhodobě koncepčně nepracuje s relevantními daty při tvorbě svých strategických plánů. "Do dnešního dne nepředložila podrobnou analýzu vývoje epidemie covid-19 a jejích dopadů na zdraví obyvatel a českou ekonomiku," konstatoval.

O data ke koronaviru marně žádala opozice ve Sněmovně, která to naposledy minulý týden hlasy provládní většiny odmítla. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že jeho úřad údaje zveřejňuje na ministerském webu. Dolní komora hlasy koalice odmítla debatu o dalších vládních opatřeních proti epidemii. V Senátu jsou naopak vládní strany v menšině.

Kabinet byl kritizován za to, že opatření přijímal na základě momentálních požadavků a bez prověření, jaké budou mít jeho rozhodnutí důsledky. Vládě se vytýkalo také to, že při rozvolňování opatření podléhala lobbistickým tlakům a že vyjádření vládních představitelů byla někdy nejednoznačná a protichůdná. Premiér Andrej Babiš (ANO) namítal, že se vláda rozhodovala zejména na základě doporučení epidemiologů.

Senátoři doporučili vládě, aby při plánování budoucích mimořádných opatření vycházela z promyšlené strategie postavené na spolehlivé analýze dat. Měla by systematicky využívat datových analýz, hodnocení dopadů regulace (RIA) a konzultací s experty. Kabinet by měl o svých plánech jasně a srozumitelně informovat veřejnost, shodli se členové horní komory.