Praha - Senát čeká ve čtvrtek spor o vládní novelu pandemického zákona, která mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou. Výbory se k předloze postavily rozdílně. Zatímco garanční zdravotnický výbor dnes doporučil schválení předlohy, ústavně-právní výbor naopak zamítnutí. Horní komora rozhodne na schůzi také o tom, zda pošle do dalšího schvalování návrh pirátské senátorky Adély Šípové na zavedení místní příslušnosti exekutorů podle krajů.

Pandemická novela bude nejsledovanějším bodem jednání. Protesty proti zákonu oznámila na pražský Klárov v blízkosti senátních budov iniciativa Chcípl PES. Akce by měla začít už dnes večer. Odpůrci přijetí předlohy demonstrovali i při sněmovním schvalování předlohy, které se kvůli obstrukcím poslanců hnutí SPD protáhlo i s přestávkami na zhruba 35 hodin. V Senátu hnutí Tomia Okamury zastoupení nemá.

V Senátu na rozdíl od Sněmovny nehraje v postoji k pandemické novele až takovou roli to, zda jeho členové patří k vládnímu, nebo k opozičnímu táboru. V ústavně-právním výboru podpořili návrh na zamítnutí všichni přítomní včetně senátorů zvolených za koaliční hnutí STAN. Panovaly mezi nimi pochyby o souladu některých ustanovení zákona s ústavou. Jde mimo jiné o příkaz karantény po návratu ze země označené z hlediska možnosti nákazy koronavirem za rizikovou a o nařizování karantény či izolace textovou zprávu. Senátoři se také pozastavovali nad zrychleným schvalováním novely ve stavu legislativní nouze.

Hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných opatření mají platit podle sněmovního znění novely do konce listopadu. Platný zákon předpokládá jejich účinnost do 28. února. I v případě, že by Senát předlohu zamítl, Sněmovna by měla dost času jeho veto vládní většinou poslanců přehlasovat tak, aby vyšla ve sbírce do konce února. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že zákon podepíše.

Navržená novela dá úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje po sněmovních úpravách na pětinu.

Parlamentní komory schvalují předlohu v době, kdy vláda oznámila uvolňování protikoronavirových opatření. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes ohlásil, že od března bude zachováno prakticky už jen nošení respirátorů.

Zda horní komora podpoří exekuční novelu Šípové a navrhne zavedení krajské příslušnosti exekutorů, není jasné. Garanční právní výbor nepřijal k předloze už dřív žádné stanovisko. V minulosti Šípová s obdobným návrhem v horní komoře neuspěla. Programové prohlášení Fialovy vlády, v níž jsou Piráti jednou z koaličních stran, exekutorskou teritorialitu výslovně nepředpokládá.

Novela předpokládá, že exekutory by pro jednotlivé konkrétní případy určoval exekuční soud. Nyní exekutora vybírá věřitel podle svého uvážení. Senátorka chce navíc zavést princip, podle kterého by měl jeden dlužník jen jednoho exekutora.