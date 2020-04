Senát čeká schvalování dalších zákonů kvůli epidemii koronaviru

Praha - Zavedení odkladu splátek úvěrů a placení nájmů patří mezi zákony, které bude ode dneška schvalovat Senát. Vláda tentokrát nebude moci počítat s tím, že všechna její nová opatření senátoři podpoří. Zamítnutí hrozí návrhu, aby policie mohla pokutovat na místě až 10.000 korunami ty, kdo opatření proti koronaviru porušují. S odmítnutím se možná setká i návrh, aby v nemocnicích mohli kvůli koronavirové krizi pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez aprobačních zkoušek.

Kromě posuzování 15 zákonů chtějí senátoři s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navíc řešit aktuální situaci v Evropské unii v souvislosti s onemocněním covid-19. Nelze vyloučit ani to, že Senát vyjádří výhrady vůči některým opatřením.

Senátoři mají rozhodnout o tom, že jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit splácení úvěrů a hypoték buď na tři, nebo na šest měsíců. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. Senát má posoudit také omezení maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů a zavedení limitu pro sankce živnostníkům za opožděné splátky úvěrů.

Rozsáhlejší debata se očekává nad zákony o odkladu nájmů. Podle prvního z nich firmy, které musely kvůli koronaviru uzavřít provoz, mají mít nárok na odklad nájemného od 12. března do 30. června se splatností do konce roku. Podle druhého by nájemníci bez příjmů nemohli dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dluh za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Senátní výbor pro veřejnou správu chce pravidla pro nájemné u bytů upravit.

Senát má rozhodnout i o tom, zda cestovním kancelářím umožní, aby odložily vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru a klientům vydávaly místo toho poukazy. Horní komora bude schvalovat rovněž odklad přijímacích zkoušek na vysoké školy a pravidla pro další vysokoškolské zkoušky nebo návrh, aby zprostředkovatelé ubytování v soukromí, například Airbnb, sdíleli s českými úřady informace o uzavřených smlouvách.