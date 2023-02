Senát by snížení valorizace penzí mohl projednávat příští středu

Praha - Senát by snížení valorizace důchodů projednával patrně příští středu, pokud Sněmovna příslušný vládní návrh tento týden schválí. Ani v horní komoře podle dnešních vyjádření zástupců senátorských frakcí pro ČTK není souhlas s předlohou zaručen, i když strany vládní koalice mají v Senátu pohodlnou většinu.

"Je pravděpodobné, že ten návrh 8. března projednáván bude," odpověděl na dotaz ČTK předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra, jehož frakce sdružuje 36 z 81 senátorů. I když Nytra návrh podpoří, netroufl si odhadnout, jak dopadne hlasování o předloze, pokud ji koalice dokáže prosadit ve Sněmovně.

Podobně předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka, jehož frakce je s 18 členy druhou nejpočetnější, nechtěl výsledek hlasování předjímat. "Omlouvám se, ale nevím. O všem se teprve diskutuje," odpověděl na dotaz, zda lze očekávat, že Senát návrh vlády podpoří.

Vláda předložila návrh s cílem omezit zvyšování penzí v poměru k průměrné mzdě a zabránit tím zvýšeným výdajům státu. Průměrný měsíční důchod by podle novely vzrostl od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Kabinet chce prosadit návrh do 21. března, aby mohl včas platit, a proto požádal o jeho zrychlené projednání ve stavu legislativní nouze. Opozice to odmítá a pohrozila obstrukcemi. Poukazuje na výhrady některých ústavních právníků, s nimiž souzní i někteří senátoři za vládní strany.

Opozice poukazuje na možnou protiústavnost zásahu do červnového růstu penzí, když původní nárok podle nynějších zákonných pravidel způsobený vyšší inflací vznikl důchodcům už dříve. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale v důvodové zprávě uvedlo, že podle jeho názoru nejde o nepřiměřený zásah do legitimního očekávání. Konkrétní zvýšení podle ministerstva vyplývá až z příslušného nařízení vlády, a do jeho účinnosti o nabytých právech nelze hovořit.