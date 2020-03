Senát by měl podle výboru normy kvůli koronaviru schválit

Praha - Senát by měl zákony, které souvisí s epidemií nového typu koronaviru, schválit beze změn. Horní komoře to dnes jednomyslně doporučil její ústavně-právní výbor. Na dotaz ČTK to uvedli místopředseda výboru Michael Canov (SLK) a předseda výboru Miroslav Antl (ČSSD).

Senát bude normy projednávat odpoledne. Pokud by některou z nich přece jen odmítl, nebo upravil, Sněmovna by se jeho postojem zabývala zřejmě v pátek, řekl ČTK předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Výbor doporučil, aby stát zaplatil ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma po uzavření škol kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné zřejmě nebudou muset podle dalších dvou z podpořených zákonů hradit půl roku odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Čtvrtá z doporučených norem má stanovit, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června.

Senát má schvalovat také několikaměsíční odklad zavedení další vlny elektronické evidence tržeb. Doporučení k tomuto opatření má dát senátní hospodářský výbor.