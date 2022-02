Senát by měl podle právního výboru vládní pandemickou novelu zamítnout

Praha - Senátní ústavně-právní výbor dnes doporučil plénu horní komory zamítnutí vládní pandemické novely, která mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření. Podle informací ČTK ze senátního odboru komunikace přijal výbor doporučení hlasy všech přítomných členů. Předlohu, která by dále umožnila posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou, nyní projednává zdravotnický výbor. Senátní plénum se k ní sejde ve čtvrtek.

Zamítnutí navrhl členům ústavně-právního výboru podle informací odboru komunikace zpravodaj Jan Holásek z klubu SEN 21 a Piráti. V debatě se k předloze záporně stavěli například také Zdeněk Hraba (STAN), Michael Canov (SLK) a Miroslav Adámek (za ANO), tedy senátoři z vládního i z opozičního tábora.

Hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných opatření mají platit podle sněmovního znění novely do konce listopadu. Platný zákon předpokládá jejich účinnost do 28. února a vláda navrhovala prodloužení účinnosti zákona bez časového omezení. I v případě, že by Senát předlohu zamítl, Sněmovna by měla dost času jeho veto přehlasovat. Vládní většina k tomu má v dolní komoře dostatečný počet poslaneckých hlasů.

Navržená novela dá úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Vydání mimořádných opatření by mohli hygienikům navrhovat i hejtmani. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat rovněž činnosti vykonávané mimo provozovny, například přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje po sněmovních úpravách na pětinu.

Ve Sněmovně trvalo schvalování novely ve stavu legislativní nouze bez přestávek, které byly nejvýše dvouhodinové, zhruba 30 hodin. Předloha čelila v dolní komoře tvrdým obstrukcím poslanců opozičního hnutí SPD, které v horní komoře zastoupení nemá.

Parlamentní komory schvalují předlohu v době, kdy vláda oznámila uvolňování protikoronavirových opatření. Od čtvrtka se z rozhodnutí soudu a očekávaného verdiktu kabinetu lidé nebudou muset při využívání různých služeb prokazovat covidovým certifikátem, jenž dokládá, že jsou plně očkovaní nebo v posledním půlroce covid-19 prodělali. Příští týden má skončit plošné testování zaměstnanců a ve školách.