Senát bude ve středu schvalovat tři novely a zabývat se situací v České poště

Praha - Senát bude ve středu rozhodovat o novele, podle níž se zapojí do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu, o což dlouhodobě usilovat. Schvalovat má také posílení role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a úpravu pravidel o poskytování informace o životním prostředí. I tyto novely pravděpodobně schválí.

Obsáhlejší debatu senátorů zřejmě vyvolá petice za zachování veřejných poštovních služeb. Horní parlamentní komora by podle petičního výboru měla navrhnout vládě, aby definovala přesný rozsah služeb, jejichž poskytování je v zájmu veřejnosti a aby je financovala ministerstva vnitra a financí. Senát by měl podle výboru také doporučit rozvoj projektu Pošta Partner, který umožní efektivní zachování základních poštovních služeb.

Mezi senátní požadavky by mělo podle výboru patřit zlepšení komunikace při transformaci České pošty a rušení jejích 300 poboček po celé České republice, stejně jako doporučení zlepšit finanční ohodnocení poštovních zaměstnanců tak, aby se jejich platy přiblížily minimálně k celorepublikovému průměru ČR.

Senát by měl podle novel o veřejnoprávní televizi a rozhlase nově volit třetinu členů jejich rad, které nyní vybírá výhradně Sněmovna. Změny mají podle vládní koalice posílit odolnost obou médií vůči případným politickým tlakům, opozice naopak viní vládu ze snahy obě média ovládnout.

Nově by podle předlohy poslanci vybírali v případě televizní rady 12 členů a senátoři šest. Počet členů Rady ČT by tedy vzrostl proti současnosti o tři na 18. Do Rady Českého rozhlasu by dolní komora volila šest členů a horní komora tři členy. Počet členů rozhlasové rady novela nemění.

Kandidáty by podle novely mohly navrhovat výhradně organizace představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově, třeba i účelově, založené, jako je to teď.

Novela o ochraně hospodářské soutěže počítá s tím, že antimonopolní úřad bude moci v některých případech pro účely své práce využívat přístup k policejním odposlechům telekomunikačního provozu. Senátní hospodářský výbor to podpořil. Stejně tak výbor pro veřejnou správu souhlasil s tím, aby ministerstva a další úřady i vlastníci technické infrastruktury ze zákona o právu na informace o životním prostředí spolupracovaly na zpřístupňování prostorových dat třech desítek oblastí, která slouží také pro evropský geoportál.