Senát bude schvalovat toleranci k malému množství alkoholu u vodáků

Praha - Rušení míst odborných ministerských náměstků, toleranci k alkoholu u vodáků nebo ztížení možnosti falšovat ceny zboží mají přinést novely zákonů, které dnes bude schvalovat Senát. Očekává se, že většinu předloh na základě doporučení svých výborů podpoří.

Horní komora zřejmě naopak navrhne lépe provázat se souvisejícími zákony novelu služebního zákona, která má prohloubit odpolitizování státní služby. Z odborných náměstků se mají stát od příštího roku vrchní ředitelé sekcí s pětiletým funkčním obdobím, což má přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně služby. Náměstky si budou moci vybrat ministři bez dosavadního omezení na dva, což kritizovala ve Sněmovně opozice.

Věcnější úpravy čekají v Senátu novelu zákona o významné tržní síle, který má chránit dodavatele velkých obchodních řetězců před jejich nekalými praktikami, Norma se má vztahovat i na menší firmy než dosud, tedy podniků s obratem od dvou milionů eur, tedy asi 50 milionů korun za poslední účetní rok. Senátní hospodářský výbor jednomyslně doporučil zrušit v novele například povinnost dodavatelů zboží poskytovat přiměřené protiplnění za slevu nebo obratový limit pěti miliard korun. Proti těmto ustanovením mělo výhrady ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).

Podporu by v horní komoře mohl opětovně získat návrh, podle něhož by vodáci mohli od příští sezony plout po vybraných úsecích tuzemských řek až s půl promile alkoholu v krvi. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Senát v minulosti takový návrh podpořil, prosazoval ale, aby se tolerance týkala i cyklistů například na vinařských stezkách, což Sněmovna v předvolebním složení odmítla.

Souhlas horní komory zřejmě získá novela o ochraně spotřebitele, podle které obchodníci nabízející zboží ve slevě budou muset nově uvádět i cenu, za kterou výrobek prodávali v předchozím období. Má to zabránit klamání spotřebitelů ohledně výše údajné slevy. Novela také prodlouží ze 14 dnů na 30 dnů lhůtu, v níž je možné odstoupit od smlouvy o koupi uzavřené například na prodejní akci.