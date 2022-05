Senát bude rušit povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot

Praha - Zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot spolu s omezením plátců silniční daně bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novelu, která má zajistit využití biomasy pro výrobu energií.

Zrušením povinného přimíchávání biosložky do benzinu a nafty chce vláda zlevnit pohonné hmoty. Senátní ústavně-právní výbor to podpořil. Hospodářský výbor ale doporučil v předloze zpřesnit povinnost dodavatelů nafty a benzinu zajistit snížení emisí skleníkových plynů tak, že se bude vztahovat na daňové území ČR. V takovém případě by se novela vrátila Sněmovně k novému projednání.

Další z novel má zajisti, že splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy bude možné dokládat čestným prohlášením nejen do konce června, ale až do konce letošního roku. Prodloužení umožní pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy.