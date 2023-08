Senát bude rozhodovat o zpomalení lednových valorizací důchodů

Praha - Senát dnes bude rozhodovat o zpřísnění pravidel pro předčasné důchody. V rámci důchodové novely bude schvalovat také zpomalení řádných lednových valorizací penzí. Vládní předlohu pravděpodobně schválí ve sněmovní verzi tak, jak mu to doporučil jeho sociální výbor. Nic na tom nezmění ani kritika ombudsmana a varování, že opozice normu napadne u Ústavního soudu.

Horní parlamentní komora rozhodne také o tom, zda cizinci ze států mimo EU, kteří mají v Česku dlouhodobý pobyt, nebudou muset být zdravotně pojištěni jen u Pojišťovny VZP. Změnu pravděpodobně schválí, stejně jako zákon, který má pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích odvrátit úpadek.

Nová pravidla týkající se důchodů by podle vládních představ měla být zavedena většinou už od letošního září. Platit to bude v případě, že horní parlamentní komora normu schválí a prezident podepíše do konce měsíce.

Současné mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, má podle novely nahradit dočasný přídavek. Změny jsou podle vlády nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku.

Senátory čeká rovněž posouzení novely, po jejímž přijetí by podnikatelé měli snáze uvádět na trh takzvané pestré osivo. Je to druh rozmnožovacího osiva, oficiálně ekologického heterogenního materiálu, který se od klasického rozmnožovacího materiálu liší tím, že nemusí náležet ke konkrétní odrůdě.

Senát bude rozhodovat také o pravidlech pro nominace na členy rad České televize a Českého rozhlasu, v nichž bude podle nedávno přijaté novely nově obsazovat třetinu míst. Do konce roku má obsadit tři nově vzniklá místa v Radě České televize, která tak bude mít 18 členů. Návrhy budou moci podle návrhu pravidel předkládat od října organizace senátní volební komisi, adepty pak před schvalováním horní parlamentní komorou projedná senátní komise pro sdělovací prostředky.