Senát bude řešit volební novelu nebo vymáhání dluhů z dětství

Praha - Volební novelu, posílení pravomocí ČNB nebo prodloužení výplaty bonusu k nemocenské při nařízené karanténě bude dnes řešit Senát. Schvalovat má také omezení vymáhání peněžitých dluhů dětí, které zřejmě schválí.

V rámci volební novely Senát zřejmě podpoří mírnější zvýšení limitu pro vstup koalic do Sněmovny nebo nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Část senátorů by chtěla novelou zavést už pro říjnové sněmovní volby korespondenční hlasování pro Čechy v zahraničí, což Sněmovna odmítá.

Novelu, která má posílit pravomoci České národní banky při regulaci hypoték, senátoři asi upraví. Mezi změny by mohlo patřit zrušení pasáže, která by ČNB umožnila k plnění jejích úkolů založit třeba dceřinou společnost nebo v takové korporaci nabýt účast.

Úpravy zřejmě čekají v Senátu také zákon, který má mimo jiné prodloužit až do roku 2023 zapisování rodných čísel do občanských průkazů a usnadnit sdílení informací mezi úřady. Senátoři chtějí v zákoně zavést povinnost Státního zemědělského intervenčního fondu zveřejňovat informace o poskytnutých dotacích. Ve Sněmovně taková změna přijata nebyla. Další ze senátních úprav by měla umožnit advokátům, aby se sněmu České advokátní komory mohli účastnit distančně.