Senát bude řešit vládní opatření proti epidemii koronaviru

Praha - Senát bude zřejmě v pátek řešit vládní opatření proti epidemii koronaviru, a to s ohledem na prodloužení stavu nouze do konce dubna. Zabývat se má mimo jiné zapojením českých firem. Prosadil to dnes předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý).

Senátoři při úpravách programu rozhodli také o tom, že si upraví možnosti jednání na dálku po dobu krizového stavu. Z 15 návrhů zákonů kvůli epidemii, které mají projednat, odmítli ve zrychleném režimu schvalovat jeden - předlohu, podle níž by zprostředkovatelé ubytování turistů v soukromí formou digitálních platforem typu Airbnb museli sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách. Nevyhověli ale žádosti, aby tuto normu schvalovali až koncem dubna na další schůzi.

Fischer se chtěl postupem vlády za prodlouženého stavu nouze zabývat už před týdnem na předchozí schůzi. Senátoři tehdy dali přednost zrychlenému projednání trojice zákonů souvisejících s epidemií včetně příspěvku 25.000 korun živnostníkům.

Fischer před týdnem svou žádost zdůvodnil tím, že Senát by měl hlídat ústavnost všech postupů. Vládu kritizoval za zanedbanou ochranu seniorů bez dostatečné koordinace. Vytkl jí také "šmírování občanů" v projektu takzvané chytré karantény, která má prostřednictvím mobilních operátorů a bank odhalit pohyb nakažených.

Senát by si měl podle Fischera od vlády rovněž vyžádat základní statistiky, kolik utratila za nákup ochranných prostředků z Číny a jak využívá aktuálních nabídek českých firem. "To, co bylo veřejným zájmem v březnu, by nemělo být veřejným zájmem v dubnu nebo v červenci," uvedl Fischer. Vláda by se podle něho neměla chovat jako nákupčí, ale jako stratég a partner českých výrobců.

Senátoři se v rámci preventivních opatření proti epidemii koronaviru sešli už na čtvrté schůzi ve zhruba polovičním počtu při poměrném zachování síly jednotlivých klubů.