Praha - Změny podmínek pro státní úředníky, snazší podmínky oddlužení nebo proplácení prvních tří dnů nemocenské zaměstnavatelem patří mezi témata, která bude ode dneška schvalovat Senát. Projednat má rovněž novelu, která umožní klientům směnáren do tří hodin odstoupit od transakce.

Novelu, podle níž by zaměstnanci od července příštího roku opět dostávali i v prvních třech dnech 60 procent vyměřovacího základu, přičemž náklady by hradili zaměstnavatelé, podpořil senátní sociální výbor. Ústavně-právní výbor to odmítl a hospodářský výbor doporučil firmám náklady více kompenzovat tak, aby jim byly pětimiliardové výdaje spojené se zrušením karenční doby v podstatě nahrazeny celé.

Nejednoznačný je osud novely služebního zákona. Senát by ji měl podle výborů buď odmítnout, nebo alespoň zrušit její stěžejní změnu, podle níž by mohla vláda odvolávat státní tajemníky na návrh ministrů.

Senátoři by podle svého sociálního výboru měli upravit také novelu insolvenčního zákona. Organizace pracující s lidmi v předlužení doporučily, aby dlužník nemusel uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Požadují také, aby minimální splátka ostatním věřitelům nebyla stanovena jako suma, která je odváděna na odměnu insolvenčního správce.

Sněmovně se možná vrátí k opětovnému projednání novela autorského zákona, v níž chce část senátorů osvobodit od autorských poplatků zdravotnická zařízení nebo veřejně přístupné provozovny. Schválena by měla být naopak novela týkající se směnáren nebo novela, která umožní pokračovat v činnosti i posudkovým lékařům v důchodovém věku.