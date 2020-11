Senát bude řešit příspěvek penzistům a zákaz klecových chovů

Praha - Jednorázovému příspěvku důchodcům nebo novelám rozpočtových pravidel a zákona proti praní špinavých peněz se dnes bude věnovat Senát. Schvalovat by měl také novelu, která má zakázat klecový chov slepic od roku 2027 nebo zvýšit pokuty za týrání zvířat.

Zákon o jednorázovém příspěvku 5000 korun pro důchodce, který by penzisté mohli dostat do konce roku, prosadili ve Sněmovně provládní poslanci. V jednaosmdesátičlenném Senátu ale mají ANO a ČSSD jen devět zástupců. Senátní sociální výbor příspěvek nepodpořil ani neodmítl. Příspěvek by mělo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí, mezi něž by bylo rozděleno zhruba 15 miliard korun.

Zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027 nebo zvýšení pokut za týrání zvířat Senát nejspíš podpoří. Příslušnou novelu ale patrně vrátí Sněmovně kvůli tomu, aby umožnil drezúru volně žijících zvířat pro potřeby filmařů. Senátní zemědělský výbor chce navíc zvýšit odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem ze 3000 na 4950 korun za norka.