Senát bude řešit potravinové kvóty nebo zahrádkářský zákon

Praha - Prodejní kvóty na české potraviny, zaměstnávání expertů z řad neučitelů nebo zakázky na prostředky v souvislosti s epidemií koronaviru bude řešit Senát. V nadcházejících dvou dnech má schvalovat také zahrádkářský zákon nebo novely trestního řádu a zákona o soudcích.

Většinu projednávaných předloh by horní komora měla podle svých výborů pozměnit. K výjimkám patří návrh, podle něhož by lidé nemuseli kvůli koronavirové krizi dokládat nárok na přídavek na děti nebo na bydlení. Výbory tuto normu doporučily schválit.

Prodejní kvóty na české potraviny, které jsou součástí novely zákona o potravinách, Senát pravděpodobně zruší. K důvodům patří to, že čeští zemědělci by nebyli schopni naplnit některé z těchto kvót, které jsou navíc v rozporu s právem EU.

Senátoři zřejmě navzdory tlaku části učitelských organizací a odborů neodmítnou návrh, podle něhož by na středních a druhém stupni základních škol mohli po tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů některých odborných předmětů. Novela má také uzákonit poměr učitelských platů k průměrné mzdě. Senátní školský výbor chce tento nárůst pro příští rok upravit.

Horní komora zřejmě neschválí bez úprav ani návrh, podle něhož by Správa státních hmotných rezerv směla nakupovat prostředky kvůli epidemii koronaviru bez zadávacího řízení. Podle senátních výborů by takovýto nákup musel podléhat schválení vládou a dodavatel by musel mít transparentní vlastnickou strukturu.

Zahrádkářský zákon by podle senátního zemědělského výboru neměl obsahovat ustanovení o kulturních hodnotách zahrádkářské činnosti či pasáže podrobně upravující pachtovní smlouvu na pozemky pro zahrádkářské spolky. Změn by se měl dočkat rovněž trestní řád a soudcovský zákon.

Schůze horní komory bude dvoudenní. Senátoři by na ní měli projednat také národní plán obnovy nebo nadcházející summit EU.