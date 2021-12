Senát bude jednat o výzvě k zastavení obchodu s emisními povolenkami

Praha - Senátoři budou dnes jednat o výzvě k Evropské komisi (EK) na okamžité zastavení obchodování s emisními povolenkami. Opatření by mělo platit do chvíle, než EK upraví podmínky pro obchodování. Předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra před novináři označil návrh za "výrazný politický apel k tomu, aby EK s povolenkami něco dělala". Poznamenal, že ceny povolenek vzrostly v poslední době až čtyřnásobně, což ovlivňuje nejen výrobce, ale i ceny pro spotřebitele. Před evropským summitem, který se bude zabývat energetikou, Senát dnes chce, podobně jako v úterý Sněmovna, přijmout také usnesení o podpoře jaderné energetiky a vhodnosti plynu pro použití v době přechodu na hospodaření bez používání uhlí.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

Cena emisních povolenek v Evropské unii minulou středu vystoupila na rekordních více než 90 eur (asi 2290 Kč) za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o 50 procent. K růstu ceny emisních povolenek přispívá zdražování plynu, kvůli kterému je pro elektrárenské společnosti ekonomičtější využívat uhlí.

Česko podle dosluhujícího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) chce, aby se do obchodování vrátilo asi 400 milionů emisních povolenek, o jejichž stažení do rezervy EK rozhodla. Senátorka Starostů a nezávislých Hana Žáková dnes uvedla, že jde o jedno z možných řešení. Je podle ní třeba aktivovat jednání o kontrole nad obchodem s povolenkami, jak se na tom dohodly země visegrádské čtyřky. S radikálním návrhem na zastavení obchodu podle ní přišlo při jednáních zemí střední a východní Evropy Polsko. Podle senátora Davida Smoljaka ze stejného klubu je návrh na okamžité zastavení prodeje povolenek kontroverzní, možná těžko proveditelný, je ale žádoucí, aby obchod byl regulován. Nástrojů na úpravu trhu s povolenkami vidí více, očekává proto v horní parlamentní komoře "obrovskou debatu".

Evropská komise v květnu uvedla, že počet povolenek v oběhu se loni zvýšil, protože pandemie covidu-19 vedla k poklesu emisí. Na konci loňského roku bylo podle komise v oběhu zhruba 1,579 miliardy povolenek, o 14 procent více než před rokem. Komise proto rozhodla, že z budoucích aukcí stáhne 378,9 milionu povolenek a umístí je do rezervy pro stabilizaci trhu.

Obchodování s povolenkami je součástí plánu přechodu Evropy na bezuhlíkové hospodářství. Česko chce, aby Evropa zařadila do plánu i používání jaderné energetiky, jak se na tom shodly země V4 a Francie. Sněmovna v úterý přijala usnesení, podle kterého Česko schopné splnit své klimatické závazky vzhledem k zeměpisným podmínkám jen při dalším využívání a rozvoji jaderné energetiky. Plyn by měl být podle schváleného usnesení přechodným zdrojem energie. Sněmovna v něm vyzvala Evropskou unii, aby označila plyn jako přechodný zdroj a jadernou energetiku jako "umožňující" zdroj ještě do konce letošního roku. Usnesení Senátu má být obdobné. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) je usnesení nepotřebné. Příslušný evropský dokument by měl být podle Babiše vydán 22. prosince.