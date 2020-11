Senát asi schválí zákaz klecových chovů slepic od roku 2027

Praha - Senát by měl schválit zákaz klecových chovů slepic od roku 2027 i zvýšení pokut za týrání zvířat. Doporučil mu to dnes jeho výbor pro životní prostředí. Na dotaz ČTK to uvedl člen výboru Lukáš Wagenknecht (za Piráty), který měl projednávání předlohy na starosti. Výbor podle senátora navrhl novelu o ochraně zvířat proti týrání schválit beze změn tak, jak byla přijata Poslaneckou sněmovnou.

Novelou se bude ve středu ještě zabývat senátní zemědělský výbor. Horní komora jako celek bude předlohu projednávat příští čtvrtek.

Zastánci zákazu argumentují tím, že nosnice v klecových chovech mají nevyhovující podmínky a jsou týrané. Odpůrci namítají, že bez celoevropského zákazu budou do Česka dovážena levná vejce zejména z Polska a Pobaltí a že zákaz tak poškodí české chovatele. Přívrženci zákazu poukazují na to, že lidé už sami dávají přednost vejcím od nosnic v halách nebo z volných chovů a že obchodní řetězce se tomu přizpůsobují.

Novela má také zdvojnásobit až na jeden milion korun pokuty za týrání zvířat v návaznosti na zpřísnění trestů vězení za tyto zločiny. Minimální pokuta za týrání zvířat v tzv. množírnách má být stanovena na 5000 korun a 10.000 korun podle míry provinění.

Podle nových pravidel má být také zakázán prodej nebo předání psa či kočky novému majiteli na veřejném prostranství, například na parkovišti. Norma má také stanovit odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem, který má činit 3000 korun za norka a 3900 korun za lišku.

Součástí novely je rovněž zákaz drezury lidoopů, šelem a dalších druhů volně žijících zvířat v cirkusech a podobných zařízeních.