Praha - Senát asi schválí spornou důchodovou novelu, i když výbory ji nepodpořily. Většinově pro úpravu bude kromě ODS, TOP 09 a STAN také KDU-ČSL. Senátorské kluby těchto vládních stran mají v horní parlamentní komoře pohodlnou většinu. Na žádost předsedy vlády Petra Fialy (ODS) začal Senát schvalovat sporné snížení valorizace důchodů ve zkráceném jednání.

Z klubu Starostů budou proti novele podle jeho předsedy Jana Sobotky jistě tři z 18 členů. Ve výborech proti novele z členů frakce hlasovali Marek Hilšer, Michael Canov a Jiří Vosecký (oba SLK). Předseda šestatřicetičlenného klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra nechtěl předjímat, kolik členů jeho frakce bude proti novele. Podpoří ji ale výrazná většina klubu, uvedl. Z dvanáctičlenného klubu lidovců budou podle jeho předsedy Josefa Klementa hlasovat aktivně pro přes dvě třetiny zákonodárců.

Stejně jako členové klubů STAN a ODS a TOP 09 lidovci při diskusi rozdělili postoj k novele na věcnou podstatu a spory kolem jejího přijetí ve stavu legislativní nouze Sněmovnou. Většina lidovců podle Klementa souhlasí s obsahovou částí předlohy, která podle něj k valorizaci přistupuje citlivě tak, že ušetří letos a nedá podnět k tomu, aby deficit důchodového účtu vystoupal v příštích letech nezvladatelně. V případě procesní stránky věci Klement na tiskové konferenci poukázal na to, že jednotní v názorech nejsou ani ústavní právníci, je tak pravděpodobné, že rozhodne až Ústavní soud.

Ústavně-právní výbor doporučil zamítnutí novely nejtěsnější většinou. V sociálním výboru byl pro schválení předlohy stejný počet členů jako pro její zamítnutí. Žádný senátor úpravy nenavrhoval. O osudu novely tak rozhodne aktuální většina v horní komoře. Kdyby Senát předlohu neschválil, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

O schvalování novely ve zkráceném jednání rozhodl v úvodu dnešní schůze hlasy 52 ze 75 přítomných senátorů, pro byli hlavně senátoři z klubů ODS a TOP 09, Starostů a KDU-ČSL. Navázal tak na zrychlené schválení důchodové novely Sněmovnou ve stavu legislativní nouze.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun kvůli inflaci. Na sníženou červnovou valorizaci by tak stát dal o 15 miliard korun navíc. Pokud by novela nebyla schválena, výdaje státního rozpočtu na penze by podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun a v následujících letech by se zvýšily postupně celkem na 300 miliard korun.