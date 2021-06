Senát asi odmítne stavební zákon a cizineckou novelu pozmění

Praha - Stavební zákon, nová pravidla pro občanské průkazy a novelu cizineckého zákona bude dnes projednávat Senát. Očekává se, že stavební zákon zamítne a úpravu o občanských průkazech schválí. V cizinecké novele by měla horní komora podle svých výborů navrhnout změny, které se týkají zdravotního pojištění cizinců.

Nový stavební zákon se připravuje několik let. Vláda si od něj slibuje rychlejší stavební řízení. Senátorům se ale nelíbí hlavně to, že zákon přesouvá stavební úřady zcela pod stát. Vznikl by Nejvyšší stavební úřad a pod ním jednotlivé krajské stavební úřady s územními pracovišti organizovanými podobně jako finanční správa. Pokud Senát zákon odmítne, vláda by na přehlasování veta potřebovala většinu 101 poslanců.

V případě cizinecké novely je terčem kritiky ustanovení, podle něhož by cizinci s dlouhodobým pobytem v Česku museli být povinně komerčně pojištěni u dceřiné společnosti VZP, ačkoli je v Česku více zdravotních pojišťoven. Senátoři zřejmě tuto pasáž doporučí ze zákona vyškrtnout.

Beze změn Senát pravděpodobně schválí návrh zákona, podle něhož lidé budou už letos dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů. Podpoří také související novelu, podle níž by si všechny Češky mohly nechat úředně zapsat své příjmení v mužské podobě.