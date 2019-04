Praha - Senát by měl odmítnout vznik Národní sportovní agentury, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Horní komoře to dnes doporučil její školský výbor. Senátoři se obávají mimo jiné toho, že vytvoření nového centrálního úřadu by znamenalo nárůst administrativy. Senát bude vznik agentury schvalovat počátkem května. Pokud návrh odmítne, o agentuře bude znovu rozhodovat Sněmovna, která má možnost veto Senátu přehlasovat.

Poslanec ANO a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, s nímž se počítá do vedení agentury, ocenil věcnou úroveň debaty. "Členové školského výboru měli několik pochybností, které chtěli dovysvětlit, o což jsme se snažili," řekl ČTK. Senátoři měli pochybnosti mimo jiné o nejasném způsobu jmenování Národní rady pro sport jako poradního orgánu předsedy agentury, který si bude moci vybrat 15 členů rady bez zákonem daného omezení.

Hlavním úkolem agentury je podle návrhu vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno sedm miliard korun, což je o 1,5 miliardy korun víc než loni.

Agentura má mít částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda bude podle předlohy jmenován vládou na návrh premiéra na šest let a bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu. Má pobírat stejný plat jako ministr, na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by mohl být členem Parlamentu. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.