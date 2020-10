Senát asi hladce schválí odklad EET až do roku 2022

Praha - Senát asi hladce schválí další odklad elektronické evidence tržeb (EET), tentokrát až do roku 2022. Doporučil mu to dnes jednohlasně jeho hospodářský výbor. ČTK to po jednání výboru řekl předseda senátorů ANO Jaroslav Větrovský. Dvouletý odklad EET podle expertů znamená fakticky konec tohoto projektu. Přímé zrušení EET na rozdíl od opozičních poslanců žádný ze senátorů nepožadoval, uvedl Větrovský.

Povinnost EET je prozatím zrušena do konce letošního roku. Vláda navrhla další odklad na základě aktuální situace kolem šíření koronaviru, výhledu ekonomiky a konzultace s podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) věří, že EET bude obnoveno. O osudu EET se nejspíš rozhodne ve sněmovních volbách na podzim 2021.

Odklad evidence, o němž má Senát rozhodnout ve čtvrtek, se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna letos 1. května.

Žádný podnikatel nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat nadále dobrovolně.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno přes 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 15,5 miliardy účtenek.