Sen se stal skutečností, přiznal při odletu na OH Satoranský

Praha - I přes vidinu dlouhého letu a možné prodlevy při vstupu do Japonska vyhlíží kapitán českých basketbalistů Tomáš Satoranský svou první účast na olympijských hrách v Tokiu. Zkušený rozehrávač označil start pod pěti kruhy za splnění většího snu, než byla kdy jeho účast v NBA, a věří, že se spoluhráči zabojuje o postup ze základní skupiny mezi osm nejlepších týmů.

"To nadšení, že jsme na olympiádě, je před letem velké a těším se, že si pak turnaj užijeme. Je to sen, který se stal skutečností. Naše parta se nikdy nejela na turnaj jen účastnit, takže se i teď budeme snažit o co nejlepší výsledek. Budeme doufat, že díky naší dobré hře postoupíme ze skupiny," řekl Satoranský novinářům před odletem.

"Účast na olympiádě pro mě byl vždy ještě větší sen než se dostat do NBA, protože tomuhle jsem nikdy nevěřil, že by se mohlo stát. V NBA jsem vždy věřil, ale olympiáda byla v mých očích nedosažitelná. I proto si to teď všichni užíváme a budeme tu atmosféru nasávat," prohlásil.

Třicetiletý hráč Chicaga Bulls stihl v posledních dnech vedle příprav a tréninků i setkání s rodinou a na dlouhý let do Japonska se vybavil ipadem se seriály a knihou. Na druhou stranu připustil, že se po příletu do asijské metropole mírně obává zdlouhavých procedur při vstupu do země. Ty jsou nyní zostřené kvůli obavám z koronaviru.

"Slyšel jsem, že někteří sportovci čekali až desítky hodin, takže věřím, že to u nás nebude tak komplikované. Máme zprávy od sportovců a olympijského výboru, ale uvidíme na místě. Následně máme ještě čtyři dny do zahájení, takže věřím, že se stihneme připravit," řekl Satoranský. Problém nevidí ani v rozdělení výpravy na dvě části, druhá skupina se zbývajícími čtyřmi reprezentanty odletí z logistických důvodů ve čtvrtek 22. července.

Nepříjemná je pro něj jen nejistota ohledně testů na koronavirus. I Satoranský totiž zaznamenal případ plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče, jemuž po příletu do Japonska vyšel pozitivní test a nyní je v izolaci.

"Něco takového je nepříjemné, sám musíte být vnitřně nastavený, že něco takového neovlivníte. Je jasné, že vás tyhle zprávy trochu znejistí, ale víme, že už víc udělat nemůžeme," uvedl basketbalista, o němž se mluví jako o možném vlajkonoši české výpravy na zahajovacím ceremoniálu.

České reprezentanty čeká v základní skupině první zápas 25. července proti Íránu. Následně vyzvou Francii a favorizované Američany. "Myslím, že jsme týmem, který by se neměl podcenit. Ukázali jsme to jak na MS, tak v kvalifikaci. Nejsme favorité a máme ve skupině silné týmy jako USA, Francii. Nepodceňoval bych ani Írán, ale myslím, že je dobře, že s ním hrajeme programově už v prvním zápase. Po dalším utkání s Francií bychom už totiž mohli před USA vědět naše možné šance na postup ze skupiny," dodal Satoranský.