Sen o palestinském státu je podle The Washington Post dávno mrtev

Jeruzalém/Washington - Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua možná tento týden proces plánované anexe části palestinského Západního břehu Jordánu nezahájí. Svět přitom s obavami čekal na 1. červenec, kdy podle koaliční smlouvy může vláda anexi spustit. Osadníci i pravicové politické strany si přejí, aby Izrael vyhlásil svrchovanost až na 30 procentech území Západního břehu co nejdříve, dokud je možné počítat s podporou Washingtonu. Podle kritiků tím ale bude definitivně pohřbeno úsilí dohodnout se na dvou státech - Palestině a Izraeli. Ti nejostřejší upozorňují, že tento plán je už dávno mrtvý a anexe pouze vytahuje jeho mrtvolu všem na oči, napsal ve své analýze list The Washington Post.

Podle amerického diplomata Aarona Davida Millera anexe nenávratně ukončí plány na vytvoření palestinského státu. Palestinské vedení anexi odmítá a vypovědělo spolupráci s izraelskými bezpečnostními a občanskými agenturami. Evropská unie pohrozila sankcemi, levicově orientovaní američtí demokraté hrozí pozastavením vojenské pomoci Izraeli, arabské státy upozornily, že Izrael anexí poškodí slibně se rozvíjející vztahy s nimi.

Mnoho analytiků je toho názoru, že Netanjahu zvolí méně agresivní postup, zpočátku může svrchovanost vyhlásit jen v několik blocích osad. Taková "lehká anexe" by umožnila jemu i jeho americkému spojenci prezidentovi Donaldu Trumpovi v době ekonomiky hroutící se pod tíhou pandemie napřít síly jinam. Plán anexe mimořádně poškozuje palestinskou samosprávu, která vznikla proto, aby dovedla do konce mírová jednání a dosáhla ustavení státu. Většina Palestinců ji nyní považuje za přítěž, samospráva přichází o poslední přízeň občanů, říká bývalý poradce Palestinců v mírových rozhovorech Ghais Umarí.

Někdejší palestinský vyjednávač Saíb Irikát vidí budoucnost takto: "Znamená to (anexe), že já coby Palestinec nebudu moci dělat vůbec nic bez jejich (izraelského) svolení. Budou kontrolovat můj pohyb, mé plány, budou rozhodovat o tom, v jakých budu žít hranicích, o mém přístupu k čemukoli. Pokoušejí se mne udusit, pohřbít mne a myslí si, že to budu snášet?"

"V rozporu s tím, co se běžně říká, anexe neskoncuje s plánem dvou států, protože nemůžete zabít nic, co už je po smrti. Anexe spíš vytahuje mrtvolu dvoustátního řešení (izraelsko-palestinského konfliktu) celému světu na oči," říká palestinský odborník působící v USA Yousef Munayyer.

Ředitel palestinského diplomatického institutu Sálim Baráhma připomenul náladu Palestinců žijících v údolí řeky Jordán, kterého se anexe může týkat také. "Když se jich zeptáte, co si myslí o anexi, řeknou vám, že už anektovaní dávno jsou. Povyku a znepokojení, které se šířilo světem před 1. červencem, se mohou jenom smát".

Největší neklid zavládl mezi tradičními obhájci Izraele v USA, kteří proti anexi vznášejí pragmatické argumenty. Pro Izrael stejně jako pro USA byl dosavadní status quo, tedy pevně zajišťovaná izraelská kontrola nad palestinským územím a relativní klid kolem nekončící vojenské okupace, výhodnější než jednostranný krok, který vyvolá odpor Palestinců a mnoha vlád.

Kritici z tábora izraelské levice se na věc dívají z jiného úhlu - podle nich by argumenty proti anexi měly být především morální. "V době, kdy v USA panovalo otroctví nebo v Jihoafrické republice apartheid, měli mnozí prospěch ze sociálního pořádku, jenž byl součástí tehdejšího právního řádu. Poctivý člověk by neměl mít zájem žít ve společnosti založené na takových příkladech. Každý, kdo žije v zemi, jež vznikla na základě rezoluce OSN a právu na sebeurčení, by zradil sám sebe, kdyby stejné právo upřel původním obyvatelům, kteří tu žijí s námi," napsal Jehuda Šaul, který se podílel na založení organizace Prolomit mlčení. Patří k ní vysloužilí izraelští vojáci, kteří nesouhlasí s izraelskou okupací Západního břehu.