Semifinále proti Kanadě bude opět chytat Vejmelka, sestava se nemění

Tampere (Finsko) - Semifinálový zápas českých hokejistů na mistrovství světa proti Kanadě odchytá Karel Vejmelka. Trenéři vsadili na stejnou sestavu jako ve čtvrtfinále s Německem. Utkání o účast ve finále, kam už postoupili domácí Finové po vítězství nad týmem USA 4:3, začne v Tampere v 17:20 SELČ.

Vejmelka dostal podle očekávání důvěru jakožto brankářská jednička národního mužstva na turnaji. Šestadvacetiletý gólman Arizony vstoupil do MS v duelu se Švédy (3:5), v němž čtyřikrát inkasoval a nahradil ho Marek Langhamer, jenž mu dnes bude krýt záda. Od té doby ale inkasoval Vejmelka za pět zápasů v základní hrací době dohromady jen čtyři branky a výbornou formu potvrdil i ve čtvrtfinálovém utkání s Německem (4:1).

Trenérský štáb v čele s Karim Jalonenem se rozhodl vsadit na stejnou sestavu, v níž mužstvo odehrálo čtvrteční souboj. Jen na tribuně bude mladý David Jiříček a mužstvo bude hrát jen na sedm obránců. Na pozici třináctého útočníka bude připravený Michael Špaček.

Čeští hokejisté posledních šest semifinále na velkých akcích prohráli. Od šampionátu v Bratislavě v roce 2011 nezvládli boj o finále pětkrát na MS a jednou na olympiádě.

S Kanaďany se reprezentace utkala před třemi lety v Bratislavě, kdy také hrála naposledy semifinále. Zámořský tým zvítězil jasně 5:1. Na ledě u toho tehdy byli ze současného týmu obránce Filip Hronek a útočníci Hynek Zohorna s Jakubem Vránou.

"Ke Kanadě netřeba nic moc říkat, každý ji zná. Mají dobré hráče, a když potřebují vyhrát, začnou hrát ještě o to lépe. Hrají rychlý hokej. Takový je jejich systém hry. Ale my se musíme zase soustředit na ten svůj. Dostat z našeho týmu to nejlepší. Myslím, že to bude skvělý den pro hokej," řekl novinářům trenér Jalonen,

Sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek - M. Špaček.