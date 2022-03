Semifinále je svátek, základní část nic neznamená, řekl Modrý před semifinále

České Budějovice - Trenér hokejistů Českých Budějovic Jaroslav Modrý nepovažuje před startem semifinále play off extraligy proti Spartě za důležité, že Motor vyhrál v základní části tři ze čtyř vzájemných zápasů. Jihočeši se podle jeho slov na sérii těší a jsou připraveni porvat se o první finálovou účast v domácí nejvyšší soutěži.

"Čeká nás opět klub s velkou historií, velkými ambicemi a velkým rozpočtem. Bude to pro nás velký test, moc se těšíme. Tuhle šanci jsme si vybojovali a jsem strašně rád za celý náš klub, že máme příležitost bojovat v semifinále proti takto kvalitnímu soupeři," uvedl Modrý v rozhovoru na klubovém webu.

Motor do extraligového semifinále, ve kterém byl naposledy v roce 2008, postoupil po výhře 4:1 na zápasy nad Pardubicemi. Jednapadesátiletý kouč, jenž vede České Budějovice první sezonu, se těší i na prostředí v halách, ve kterých se bude o finále bojovat. "Budeme hrát asi v té nejkomfortnější hale v Čechách. Věřím, že naši fanoušci a všichni co nás podporují, si to budou užívat. Je to nádhera. Pro mě je to svátek, hrát semifinále a bojovat o účast ve finálovém kole," podotkl Modrý.

Bývalý vynikající obránce, který odehrál v NHL v průběhu třinácti sezon více než 700 utkání, ocenil sílu hráčů Sparty. Přehnaný respekt ale jeho svěřenci mít nebudou. "Jsou kreativní, silní, mají v kádru rozdílové hokejisty, na každém postu mají velice kvalitní hráče. To ale neznamená, že se jich nějak zalekneme. Dáme tomu, co je třeba, abychom reprezentovali naši organizaci," řekl Modrý odhodlaně.

Jihočeši obsadili v základní části extraligy čtvrté místo a skončili těsně za třetí Spartou, kterou v sezoně třikrát porazili. Podle Modrého to ale teď nic neznamená. "Základní část a play off jsou dvě úplně jiné soutěže. Co se stalo v základní části, budiž, bylo to pěkné, ale teď je před námi další meta. Vezmeme si pracovní boty a helmy a jdeme pracovat," dodal Modrý.

Semifinálová série mezi Spartou a Českými Budějovicemi odstartuje v neděli ve 14:30 v pražské O2 areně.