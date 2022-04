Semifinále hokejové extraligy pokračuje v Mladé Boleslavi a Českých Budějovicích

Ilustrační foto - Utkání semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice, 4. dubna 2022 v Praze. Brankář Dominik Hrachovina z Budějovic dostává gól.

Ilustrační foto - Utkání semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice, 4. dubna 2022 v Praze. Brankář Dominik Hrachovina z Budějovic dostává gól. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Boj o naději čeká dnes a v pátek hokejisty Mladé Boleslavi a Českých Budějovic v semifinále play off extraligy. Oba celky prohrály úvodní duely v arénách favoritů a prostor k odvrácení vyřazení se pro ně výrazně zúžil. Třinec bude na ledě Bruslařského klubu usilovat o čtvrtou finálovou účast v řadě. Sparta by si dvěma vítězstvími na jihu Čech zajistila místenku v boji o titul poprvé od roku 2016. V případě alespoň jednoho úspěchu domácích celků by série pokračovaly pátými zápasy v pondělí.

Obrana Třince inkasovala v play off jen tři branky v šesti utkáních a brankář Ondřej Kacetl v obou semifinálových zápasech nedostal gól při výhrách 3:0 a 1:0 po nájezdech. Obhájce titulu v letošní vyřazovací části dosud neprohrál. Mladá Boleslav ale ukázala sílu ve čtvrtfinále, kdy po úvodním nezdaru dokázala porazit vítěze základní části Hradec Králové čtyřikrát za sebou a postoupila.

Sparta v domácích semifinálových zápasech porazila Motor 2:1 a 5:1. Jihočeši ale v základní části Pražany doma dvakrát zdolali a chtějí to zopakovat. Zápas začne v 19:00, v Mladé Boleslavi je úvodní buly na programu o dvě hodiny dříve.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy BK Mladá Boleslav (po základní části 11.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátky: čtvrtek 17:00 (ČT3), pátek 17:00 (O2 TV Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 0:3, 0:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči v sérii: nebodovali - Michal Kovarčík, David Musil, Miloš Roman 2 zápasy/1 bod (1 branka + 0 asistencí). Nejproduktivnější hráči v play off: Miloš Kelemen 12/10 (7+3) - Andrej Nestrašil 6/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Pavel Kousal 54/35 (15+20) - Martin Růžička 52/48 (21+27). Statistiky brankářů v sérii: Gašper Krošelj průměr 1,30 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 96,15 procenta a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 0, 100 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Gašper Krošelj 2,00, 93,94 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 0,47, 97,83 a třikrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Gašper Krošelj 2,45, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,53, 90,41 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 1,64, 93 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,19, 91,04 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec útočí na čtvrtou účast ve finále za sebou a v posledních dvou dohraných sezonách (2018/19 a 2020/21) získal titul. Oceláři triumfovali také v roce 2011 a stříbro získali v letech 1998, 2015 a 2018. Kdyby v semifinále vypadli, získají bronz jako v roce 1999. - Mladá Boleslav je v semifinále potřetí v historii. Pokud vypadne, skončí stejně jako v roce 2016 a loni čtvrtá a na historicky první medaili nedosáhne. - Třinec hraje s Mladou Boleslaví ve vyřazovací části potřetí. Ve čtvrtfinále v roce 2015 slavil postup po vítězství 4:1 na utkání a loni uspěl v semifinále po výhře 4:3 na utkání. - Mladá Boleslav po sérii čtyř výher, díky kterým otočila čtvrtfinálovou sérii s vítězem základní části Hradcem Králové na 4:1, dvakrát za sebou prohrála. - Bruslařský klub doma vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Třinec vyhrál všech šest zápasů v letošním play off a v součtu s koncem základní části trvá jeho vítězná série osm utkání. - Oceláři venku zvítězili čtyřikrát za sebou. - Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou a pětkrát z toho to bylo bez inkasované branky. - Oceláři se musí ve čtvrtek obejít bez útočníka Martina Růžičky, který dostal za zákrok na lotyšského útočníka Marise Bičevskise z pondělního druhého duelu trest na jeden zápas. HC Motor České Budějovice (4.) - HC Sparta Praha (3.). Začátky: čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport), pátek 19:00 (ČT sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:2, 1:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: Milan Gulaš, Lukáš Pech oba 2/1 (1+0) - Filip Chlapík 2/3 (2+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Lukáš Pech 7/8 (4+4) - David Tomášek 7/11 (5+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Pech 56/57 (22+35) - Filip Chlapík 53/70 (31+39) . Statistiky brankářů v sérii: Dominik Hrachovina 3,43 a 88,24, Jan Strmeň 4,59 a 66,67 - Július Hudáček 1,00 a 96,08. Statistiky brankářů v play off: Dominik Hrachovina 2,39 a 91,62, Jan Strmeň 4,00 a 66,67 - Július Hudáček 0,62 a 97,56, Matěj Machovský 2,2 a 92,19. Statistiky brankářů v základní části: Dominik Hrachovina 2,69, 90,79 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,01, 92,69 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta útočí na první finálovou účast od roku 2016. Celkově byla ve finále devětkrát. V letech 1990, 1993, 2000, 2002, 2006 a 2007 v něm uspěla a v letech 1988, 2001 a 2016 se musela spokojit se stříbrem. - České Budějovice hrají v semifinále pošesté a v letech 1995, 1996, 2006, 2007 i 2008 v něm neuspěly. Pokud vypadne Motor i Mladá Boleslav, získají Jihočeši bronz. Dosud dosáhli v historii na osm medailí - jedno zlato (1951), tři stříbra (1930, 1935 a 1981) a čtyři bronzy (1937, 1953, 1995 a 2008). - Sparta hrála v play off s Českými Budějovicemi dosud čtyřikrát a pokaždé uspěla . V roce 1996 Pražané vyhráli obě utkání o bronz. V letech 1997, 1999 a 2003 zvítězila Sparta vždy ve čtvrtfinále, postupně to bylo po výsledcích 3:2, 3:0 a 4:0 na zápasy. - České Budějovice prohrály tři z posledních čtyř zápasů. - Motor doma vyhrál šestkrát za sebou. - Sparta vyhrála 13 z posledních 14 utkání. - Pražané venku po sérii čtyř výher naposledy neuspěli a prohráli ve čtvrtém čtvrtfinále v Liberci 2:4. - Sparta po sérii tří porážek ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrála.