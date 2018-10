Ostrava - Hnutí Ostravak, které v komunálních volbách v Ostravě skončilo druhé za vítězným ANO, umožní vznik čtyřkoalice tvořené hnutími ANO, Ostravak, ODS a lidovci. ČTK to před jednáním s primátorem Tomášem Macurou (ANO) řekl lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. Uvedl, že hnutí přistoupí na nabízená dvě místa v radě, přestože chtělo tři. Semerák, který dosud vedl jako radní resort dopravy, ale nevyloučil, že osobně z čela města odejde. Lídři obou uskupení spolu o podobě koalice aktuálně jednají.

Případná staronová koalice by v pětapadesátičlenném zastupitelstvu měla většinu 37 hlasů. ANO hnutí Ostravak nabídlo v jedenáctičlenné městské radě dvě místa, dosud měl Ostravak v radě čtyři zástupce. Semerák chtěl, aby v nové radě mělo hnutí tři zástupce.

Semerák řekl, že dvěma nejúspěšnějším hnutím ve volbách by pro pohodlnou koalici stačilo i spojení tří uskupení, ANO a Ostravak by se mohli spojit s ODS, lidovci či Piráty. Primátor ale od počátku preferuje čtyřkoalici, která bude kopírovat současnou spolupráci.

Semerák ale poukázal na to, že ODS si v zastupitelstvu polepšila o jeden mandát a v radě získá místo navíc, lidovci, kteří ztratili, zůstanou na stejném počtu míst a Ostravak, který přišel o tři křesla v zastupitelstvu, má přijít o dva mandáty v radě. To se Semerákovi nelíbí, hnutí podle něj dokonce zvažovalo i odchod do opozice. Nakonec se rozhodlo, že vznik koalice podpoří, ale Semerák nejspíš nebude členem rady.

Komunální volby v Ostravě vyhrálo ANO s 32,72 procenta hlasů, a získalo tak 21 mandátů v zastupitelstvu. Druhé hnutí Ostravak, které volilo 11,49 procenta lidí, má sedm mandátů. Na třetím místě je ODS se ziskem 9,73 procenta hlasů a šesti mandáty. Čtvrtá KSČM dostala 8,96 procenta hlasů, což znamená také šest mandátů. Do zastupitelstva se rovněž dostali Piráti s 8,95 procenta hlasů a pěti zastupiteli. SPD, kterou volilo 6,77 procenta lidí, bude mít čtyři mandáty. Lidovci mají 5,83 procenta hlasů a tři zastupitele. ČSSD, která si výrazně pohoršila, má 5,53 procenta hlasů a rovněž tři mandáty.

Před čtyřmi lety se koalice v Ostravě rodila poměrně složitě. Na spolupráci se nakonec dohodlo vítězné ANO s ČSSD a lidovci. Jenže koalice se zhruba po ročním fungování rozpadla, ČSSD nahradil Ostravak a lidovci. Primátorem zůstal Macura, který už před letošními volbami opakovaně hovořil o tom, že by preferoval pokračování současné koalice.