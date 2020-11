Šeller na úvod SP v Ruce poprvé bodoval, vyhrál Valnes

Ruka (Finsko) - Běžec na lyžích Luděk Šeller obsadil 22. místo ve sprintu klasickou technikou ve finské Ruce a v úvodním závodu sezony poprvé v kariéře bodoval ve Světovém poháru. Do elitní třicítky se dostal také na 29. pozici Michal Novák. Kompletní stupně vítězů obsadili Norové a Švédky, vyhráli překvapivě Erik Valnes a favoritka Linn Svahnová.

Pětadvacetiletý Šeller postoupil poprvé z kvalifikace sprintu SP z osmnáctého místa, Novák byl osmadvacátý. Ve vyřazovací části vypadli Češi ve čtvrtfinále. Šeller dojel ve své jízdě pátý, když porazil domácí hvězdu Iiva Niskanena, Novák poslední šestý.

"Kvalifikace se mi jela velmi dobře, také lyže jsem měl připravené skvěle. Z kopce sice tolik nejely, ale se servisem jsme si řekli, že tady je důležitější, aby dobře stoupaly kvůli tomu závěrečnému kopci. Díky tomu jsem také porazil Niskanena. Z bodů ve 'svěťáku' jsem nadšený, konečně to vyšlo!" radoval se Šeller v tiskové zprávě svazu.

Novák měl naopak lepší úvodní část čtvrtfinálové jízdy, ve stoupání pak na soupeře nestačil. "Jsem rád za postup z kvalifikace. Fyzicky se cítím opravdu velmi dobře. Ve čtvrtfinálové jízdě se mi podařilo získat výhodnou pozici. Bohužel jsem měl problémy s lyžemi, které mě nepodržely v závěrečném stoupání," řekl Novák.

Finále skončilo očekávaným triumfem Norů, ale největší favorit a vítěz kvalifikace Johannes Hösflot Klaebo se z vítězství neradoval. O 38. pohárovou výhru v kariéře, kterou by se dotáhl na slavného krajana Pettera Northuga, ho připravil Valnes. S Klaebem se jako jediný udržel při střídavém běhu v závěrečném stoupání a připsal si první triumf v kariéře. Třetí skončil Emil Iversen před úřadujícím vítězem SP Rusem Alexandrem Bolšunovem.

Na vrcholu "švédských" stupňů vítězů po finále žen stanula nejlepší sprinterka uplynulé sezony Svahnová společně s reprezentačními kolegyněmi Majou Dahlqvistovou a Jonnou Sundlingovou. Norka Therese Johaugová zahájila obhajobu velkého křišťálového glóbu ziskem bodu za 30. místo.

České běžkyně se mezi třicítku postupující z kvalifikace nevešly, nejlepší z reprezentační pětice byla na 42. místě Kateřina Janatová. "Jelo se mi dobře. I když je škoda, že lyže byly trochu hladší, než bych potřebovala. Na rovinatém profilu by to nevadilo, ale tady je součástí trati prudké stoupaní, kde mi trochu chyběl odraz. I tak to považuji za dobrý začátek a doufám, že to bude stejně jako loni můj jediný sprint, ve kterém jsem nepostoupila," řekla Janatová.

Program úvodního dílu SP pokračuje v sobotu závody klasickou technikou s intervalovým startem.

Muži: 1. Valnes 2:29,56, 2. Klaebo -0,61, 3. Iversen (všichni Nor.) -4,09, 4. Bolšunov (Rus.) -6,34, 5. Taugböl (Nor.) -15,50, 6. Hediger (Švýc.) -19,61, ...22. Šeller, 29. Novák vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 54. Pechoušek, 60. Fellner (všichni ČR).

Ženy: 1. Svahnová 2:54,34, 2. Dahlqvistová -0,57, 3. Sundlingová (všechny Švéd.) -0,70, 4. L. Wengová -2,59, 5. Stensethová (obě Nor.) -3,86, 6. Ribomová (Švéd.) -5,60, ...v kvalifikaci 42. Janatová, 44. Beranová, 49. Razýmová, 59. Nováková, 64. Hynčicová (všechny ČR).