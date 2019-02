Praha - Německý fotbalista Davie Selke údajně zvažuje, že by reprezentoval Českou republiku. Čtyřiadvacetiletý vytáhlý útočník, jehož matka pochází z Česka, o tom už podle trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého hovořil se spoluhráčem z Herthy Berlín Vladimírem Daridou.

Selke prošel mládežnickými reprezentacemi Německa a na předloňském evropském šampionátu do 21 let v Polsku nastoupil i proti českému celku. Zahrál si také za německý olympijský výběr do 23 let, za A-tým však dosud nenastoupil. Kvůli velké konkurenci v útoku prý uvažuje o tom, že by v budoucnu reprezentoval Česko. Jeho matka pochází z Lanškrouna a otec je původem z Etiopie.

"Mluvili jsme o tom s Vláďou Daridou, protože oni se bavili se Selkem v klubu a ten říkal, že asi do áčka nároďáku nemá takovou šanci. Že by klidně i díky tomu, že má maminku Češku, mohl reprezentovat i nás," řekl Šilhavý ve studiu TV Seznam.

"Možné je všechno. Jen se obávám, aby (trenér německé reprezentace) Joachim Löw nebyl rychlejší a pak bychom neměli šanci," vtipkoval Šilhavý.

Selke ve víkendovém utkání německé ligy zařídil brankou remízu Herthy 1:1 s Brémami a gólově se prosadil ve třetím soutěžním utkání po sobě. V této sezoně bundesligy se zatím trefil třikrát, v minulém ročníku desetkrát. V minulosti hrával za Lipsko a Brémy.