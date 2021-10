Sejde se tripartita, projedná opatření proti covidu pro pracoviště

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají jednat o opatřeních proti koronaviru na pracovištích. Mimořádné zasedání tripartity se uskuteční on-line. Po pondělním jednání krizového štábu jeho šéf a končící vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Odboráři a podnikatelé to kritizují.

Šíření koronaviru sílí. Počet lidí s potvrzenou nákazou rychle roste. Přibývá také pacientů s covidem v nemocnicích, většinu tvoří neočkovaní. Ukončené očkování má šest milionů obyvatel, tedy asi 57 procent. V Portugalsku či na Maltě je to přes 80 procent. Některé unijní země nařídily povinné očkování u vybraných profesí, jiné plánují případná omezení hlavně pro neočkované.

V Česku musí pracovníci od pondělka na pracovištích nosit respirátory. Nemusí je mít jen zaměstnanci s těžkou prací a v náročných podmínkách. Bez ochrany dýchacích cest mohou pracovat i kolegové, pokud jsou od sebe dál než metr a půl. Od listopadu budou muset respirátor ve třídě mít neočkovaní učitelé. Firmy dřív pravidelně testovaly své zaměstnance, stát na to přispíval.

Vstup na pracoviště bez očkování či testu by podle odborů a zaměstnavatelů bylo možné zakázat jen zákonem. Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a výši náhrady mzdy upřesňuje zákoník práce. Projednání a přijetí legislativních změn obvykle trvá měsíce.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly není možné za nízkou proočkovanost trestat pracovníky a firmy. Zaměstnavatelé přitom už na jaře neúspěšně usilovali o to, aby mohli zřizovat svá očkovací centra. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by podniky dokázaly své lidi k očkování motivovat. Odbory a podnikatelé si stěžují také na to, že s nimi vláda předem chystaná opatření neprojednává a dozvídají se o nich až po schválení.