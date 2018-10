Brusel - Vyjednávání o britském odchodu z Evropské unie bude jediným tématem dnešní neformální večeře šéfů států a vlád 27 zemí EU v Bruselu. Původní plán, kdy měli odsouhlasit konečnou podobu příslušné "rozvodové smlouvy", nebude po nedělním krachu rozhovorů dodržen. Je však možné, že britská premiérka Theresa Mayová, která své unijní kolegy osloví před začátkem jejich večeře, využije svého času k představení některých nových návrhů, jak dál.

Poté, co v neděli spadla pod stůl podoba smlouvy o spořádaném britském odchodu z EU k 29. březnu 2019, která byla na pracovní úrovni v zásadě domluvená, je "tvrdý brexit" se všemi nepříjemnými důsledky blíže než kdykoliv předtím. Upozornil na to šéf unijních summitů Donald Tusk, který dnešní večeři svolal.

Cílem sedmadvaceti zemí je nadále dosáhnout pro všechny výhodné dohody, zablokována ale zůstává otázka celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Londýnu se nelíbí podoba unií navržené "pojistky", která by platila v případě, že se nepodaří včas dojednat jiné řešení zapeklitého problému.

Šéfy států a vlád 27 zemí EU u večeře s posledním vývojem seznámí šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Ten byl v úterý opatrně optimistický ohledně možnosti ještě dojednat nyní zablokovanou klíčovou dohodu upravující postavení občanů EU v Británii po brexitu, finanční vyrovnání či podobu následného přechodného období. Podle Barniera je potřeba nejen více času, ale také dobrá vůle na obou stranách a klidná práce. Na večeři by mělo zaznít, že Barnier se při vyjednávání dál těší plné důvěře 27 unijních zemí.

Prezidenty a premiéry sedmadvacítky kromě jiného čeká rozhodnutí, zda má za dané situace smysl svolávat na listopad kvůli brexitu mimořádný summit. Jednou z možností by přitom mělo být, že takové setkání by už sloužilo k přípravě kroků, které EU27 musí udělat v situaci neřízeného, tvrdého britského vypadnutí z bloku poté, co jednání o dohodě zkrachují.