Šéfovi Pirátů se nelíbí podpora SPD v koalici v Plzni, lídr si za ní stojí

Praha/Plzeň - Plzeňský lídr Pirátů Pavel Bosák stojí za vznikající koalicí, kterou Piráti zamýšlejí v Plzni s hnutím ANO a STAN a s kontroverzní podporou od dvou zastupitelů za SPD. Právě to kritizoval předseda Pirátů Ivan Bartoš. Bosák dnes řekl ČTK, že bude situaci dnes večer vysvětlovat na předsednictvu České pirátské strany v Praze. Proti vznikající koalici ANO, Pirátů a STAN s podporou SPD se postavil také šéf Starostů Vít Rakušan, plzeňský lídr STAN Aleš Tolar ale řekl ČTK, že jemu zatím nikdo nic nevytkl.

"Byl jsem pozván na jednání republikového předsednictva. Já jim musím vysvětlit, jaká je situace v Plzni, která je teď hodně pohyblivá," řekl Bosák ČTK. "Nicméně já jsem něco podepsal, někdo si může myslet, že je to chyba, ale já svoje slovo budu držet," dodal. Večer bude vedení Pirátů vysvětlovat, co ho k tomu vedlo. "Následně uvidíme, co republikové předsednictvo podnikne za kroky a jestli vůbec nějaké," uvedl.

V Plzni mají podle dohody z noci na dnešek vytvořit koalici ANO, Piráti a STAN. Dohromady mají 23 křesel v 47členném zastupitelstvu, ale ANO získalo další dva zastupitele, kteří kandidovali za SPD. Hned po komunálních volbách podepsali Piráti, STAN a ANO memorandum. Kopírují tak koalici na úrovni Plzeňského kraje. Hlasy SPD jsou podle Bosáka dva hlasy podpory.

Poslankyně a předsedkyně SPD v Plzeňském kraji Marie Pošarová ČTK řekla, že SPD získalo v zastupitelstvu Plzně čtyři mandáty a oba nezávislí zůstávají v klubu. "Nikam nepřecházejí. O jejich kroku jsme samozřejmě věděli," uvedla. Na radnici podle Pošarové SPD nechce podporovat korupci, za kterou vidí lobbistické zájmy napojené na ODS, TOP 09 a lidovce. "Z toho důvodu ti dva podpořili nově vznikajicí koalici po dohodě s námi," uvedla.

Předseda Pirátů Bartoš i šéf Starostů Vít Rakušan se proti vznikající koalici postavili právě kvůli podpoře SPD. Bartoš na twitteru uvedl, že chce případně využít kontrolní mechanismy v pirátské straně. O věci také jednal s Rakušanem. Ten ČTK napsal, že žádná spolupráce v Plzni s SPD uzavřena nebyla. S koalicí, která by se opírala o podporu SPD, nesouhlasí.

Členská základna v Plzni podle Bosáka projednala povolební strategii, s níž jsou podle něj uvedené kroky v souladu. "Nikdy bychom nejednali s SPD a nikdy bychom nepodpořili městskou radu s SPD," uvedl Bosák. Dodal, že ANO dál shání podporu a zopakoval, že má minimálně 17 hlasů, tedy 15 mandátů z voleb a podporu dalších dvou zastupitelů, kteří kandidovali za SPD, po dalších čtyřech mandátech mají Piráti a STAN.

"Nikdo se mi neozval, že se jim to nelíbí, ani krajský předseda STAN (a republikový místopředseda Pavel Čížek)," řekl ČTK Tolar. Dodal, že podepsané memorandum ctí. Podle Tolara ANO zařadilo dva nezávislé kandidáty SPD mezi své nezávislé kandidáty, čímž svůj klub ANO a nezávislých posílilo.

"Nám to takhle nabídli. Řekli, že jich není 15 ale 17, a my jsme odpověděli, že tak je to ok, že uzavíráme memorandum a budeme to směřovat ke koalici," uvedl. Přijde-li s nabídkou ještě někdo jiný, uskupení ho přijme, dodal.

"Kolik lidí nakonec při ustavujícím zasedání a z jakých stran zvedne ruku pro koalici, tak to já teď ještě nevím. Ale minimálně víme, že ty tři subjekty, které to podepsaly (ANO, Piráti a STAN) spolu budou spolupracovat," uvedl Bosák. "Koalice je de facto menšinová, ale shání pro sebe podporu," dodal. Primátorem by měl být podle dohody lídr ANO Roman Zarzycký, dosavadní první náměstek primátora a současně ekonomický náměstek hejtmana.

V nynějších obecních volbách v Plzni přitom těsně zvítězila koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09, zatím to ale vypadá, že zůstane v opozici. Spolu dnes přesto vyzvala zástupce Pirátů a STAN k jednání o budoucím uspořádání a koaliční spolupráci na plzeňské radnici.