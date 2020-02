Šéfovi agentury Hniličkovi budou radit i Jágr a Nedvěd

Praha - Předsedovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi budou s rozvojem českého sportu a nastavením dotací radit i hokejista Jaromír Jágr, bývalý fotbalista a současný viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd, olympijští šampioni Jan Železný, Barbora Špotáková a Kateřina Neumannová nebo dvojnásobný vítěz Davis Cupu Radek Štěpánek. Všichni usednou v Národní radě pro sport, která bude mít 27 členů včetně předsedy Hniličky.

Fotogalerie

V tomto poradním orgánu, jehož složení dnes Hnilička představil, mají zastoupení všechny sféry sportu. Sportovní legislativu a negativní vlivy ve sportu bude mít v radě na starosti Alexander Károlyi, který bude zároveň místopředsedou NSA. Olympijské hnutí bude reprezentovat předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, za sportovní servisní organizace bude v radě předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Sport pro všechny budou reprezentovat starostka České obce sokolské Hana Moučková a starosta Orla Stanislav Juránek. Pohled na sport a zdraví zprostředkuje renomovaný fyzioterapeut Pavel Kolář.

V radě také usednou šéfové velkých sportovních svazů - Martin Malík za fotbal, Tomáš Král za hokej, Libor Varhaník za atletiku, Marek Pakosta za volejbal a Filip Šuman za florbal. Sport handicapovaných bude zastupovat bývalý úspěšný cyklista Jiří Ježek. V Národní radě pro sport budou i zástupci samospráv a školního a univerzitního sportu nebo poslanci.

Hnilička si vybral více spolupracovníků než patnáct, které mu ukládá zákon. "Jsou to lidi, se kterými chci spolupracovat a se kterými spolupracuji dlouhodobě. Chtěl bych, aby všechny programy a všechny vize prodiskutovávala tahle Národní rada pro sport. Věřím, že se rada sejde na konci měsíce a projednáme první návrhy programů," řekl dnes novinářům.

Bývalý úspěšný tenista Štěpánek chce pomáhat rozvoji českého sportu. "Vítám příležitost, abych něco, z toho, co mi sport dal, naší republice vrátil," poznamenal. Za klíčové pro své budoucí úspěchy považuje dětské sportovní začátky.

V systému financování je z tohoto pohledu klíčový program Můj klub, jehož prostřednictvím se posílají dotace na děti a trenéry přímo do oddílů. Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli němu dnes jednal na ministerstvu školství, protože loni administrativní chyby připravily 337 klubů celkem o 80 milionů korun. "Považuju to za absurdní, protože to byla naše koncepce, aby se dostaly peníze k dětem. Považuju to za neuvěřitelné, že kvůli byrokracii to nedostali. Jsem kvůli tomu skutečně naštvaný," řekl Babiš.

Státní výdaje na sport v posledních letech rostou. Zatímco v roce 2018 bylo pro tyto účely vyčleněno v kapitole ministerstva školství zhruba 5,5 miliardy korun, pro letošek je to 7,2 miliardy v rámci ministerstva a společně s dalšími státními zdroji asi 8,5 miliardy korun. "Samozřejmě chceme navyšovat nadále. Jde o to nastavit ty programy tak, aby se daly vyčerpat. To se loni ministerstvu školství nepodařilo," poznamenal Babiš.

Agentura sídlí v Praze na Vysočanech. Aktuálně má zhruba čtyři desítky zaměstnanců, příští rok by jich mělo být 60. Částečně se jedná o pracovníky, kteří měli na starost agendu sportu na ministerstvu školství. Nyní pracuje agentura na tvorbě dotačních programů pro rok 2021. Některé stávající převezme, některé vytvoří nově. Tím prvním bude Kabina pro malé investice do sportovišť do 500.000 korun v obcích do 3000 obyvatel.