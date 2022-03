Šéfové států EU debatují o krocení cen energií, jednotní nejsou

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie zahájili v Bruselu druhý den vrcholné schůzky věnovaný hledání společné cesty, jak omezit růst cen energií a jeho dopad na obyvatele. Hovoří se například o reformě trhu, o stanovení limitu cen elektřiny či o společných nákupech plynu. Vzhledem k výrazně odlišným pohledům se však neočekává, že se vyjma možnosti společně pořizovat plyn či povinnosti plnit před zimou zásobníky shodnou na dalších konkrétních krocích. Měli by také potvrdit cíl zbavit se závislosti na ruských energiích "nejdříve, jak to bude možné". Americký prezident Joe Biden dnes slíbil, že USA v zájmu dosažení evropské energetické nezávislosti na Rusku dodají do Evropy 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu do konce letošního roku.

"Chceme řešit sociální dopady cen elektřiny a plynu," řekl při příchodu na jednání šéf unijních vrcholných schůzek Charles Michel. Energie prudce zdražily loni v souvislosti s oživením po koronavirové krizi a s nedostatečnými zásobami plynu. Nyní se Evropa obává nového zdražování kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Lídři jsou však rozděleni v pohledu na to, co všechno by evropský blok mohl proti zdražování udělat společně. Premiéři Španělska či Řecka prosazují reformu energetického trhu či zastropování cen elektřiny. To však odmítají Německo, Nizozemsko a skandinávské státy, podle nichž trh funguje dobře a vyrovná se s tímto dočasným výkyvem cen. Diplomaté proto čekají dlouhou diskusi. Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) by v optimálním případě vznikl soubor společných opatření, ze kterých by si jednotlivé státy mohly vybírat to, co je pro ně výhodné. "Já nevěřím v regulaci trhu a v to, že by k tomu byli nuceni všichni, to by nebylo dlouhodobě výhodné," uvedl Fiala.

Lídři by podle návrhu závěrů měli podpořit plán, s nímž ve středu přišla Evropská komise a který nepočítá se zásahy do fungování trhu. Brusel chce proti vysokým cenám bojovat povinným plněním zásobníků před zimou na čtyři pětiny jejich kapacity či společnými nákupy plynu.

Biden slíbil EU nové dodávky LNG v zájmu nezávislosti na Rusku

Spojené státy v zájmu dosažení evropské energetické nezávislosti na Rusku dodají do Evropy 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu do konce letošního roku. Oznámili to ve společném prohlášení americký prezident Joe Biden a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Cílem pro následující roky bude podle nich posílat přes Atlantik přibližně 50 miliard kubíků ročně nejméně do roku 2030. To odpovídá zhruba desetině celkové spotřeby plynu v EU.

Obě strany se na tom shodly na okraj unijního summitu věnovaného dalšímu společnému postupu vůči ruské invazi na Ukrajině, jehož součástí byla i debata o energetické bezpečnosti Evropy. Šéfové států sedmadvacítky se v noci na dnešek neshodli na zákazu dovozu ruských energií, o který usilovaly pobaltské země nebo Polsko, podle nichž nesmí EU platbami za ropu či plyn financovat válku vedenou režimem prezidenta Vladimira Putina. Státy jako Německo či Maďarsko však argumentují ekonomickým dopadem kroku, který by EU připravil zhruba o 40 procent dováženého plynu.

"Američané se nebudou podílet na financování Putinovy brutální neospravedlnitelné války proti ukrajinskému lidu," prohlásil dnes Biden k dřívějšímu americkému rozhodnutí zakázat dovoz energií z Ruska. Připustil přitom, že USA mají jako vývozce energií proti Evropě výhodu a že jí chtějí pomoci k podobné nezávislosti.

Von der Leyenová označila dohodu s USA za velký krok k nezávislosti na Rusku. Šéfka komise v první polovině tohoto měsíce navrhla, aby se evropský blok zcela odstřihl od ruských energií do roku 2027, lídři členských států se však zatím na konkrétním časovém horizontu neshodli. Unijní exekutiva má podrobný plán omezování přísunu z Ruska předložit v květnu.

"Pokud to bude dělat Evropská unie jako celek a ještě ve spolupráci se Spojenými státy, tak to má velkou naději na rychlý úspěch za přijatelné ceny," řekl před dnešním druhým dnem summitového jednání novinářům český premiér Petr Fiala. Dohoda je podle něj zvláště důležitá pro menší země jako Česko, které by si nebyly schopny samostatně vyjednat tak výhodné podmínky dodávek plynu.