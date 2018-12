Praha - Předsedové obou parlamentních komor - šéfové Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Senátu Jaroslav Kubera (ODS) - jsou pro pokračování ekonomických sankcí vůči Rusku. Od ledna by je ale nezpřísňovali. Oba politici to dnes řekli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle Vondráčka a Kubery je nyní po událostech v Azovském moři hlavně nutné napětí mezi Ruskem a Ukrajinou uklidnit a obě strany dostat k jednacímu stolu.

"Podpořím protiruské sankce i v souvislosti s tím, že v podstatě nemáme bohužel jinou možnost jak dát najevo nespokojenost s konáním ruské strany," uvedl Kubera. Pro zpřísnění sankcí by ale nebyl kvůli nejasným zájmům obou stran konfliktu. Zmínil dopad důchodové reformy v Rusku na popularitu prezidenta Vladimira Putina a voličské preference ukrajinského prezidenta Petra Porošenka před blížícími se prezidentskými volbami.

Podle Vondráčka není důvod sankce rušit. "Příčiny, proč sankce vznikly, trvají," řekl Vondráček. Podle něj by Evropská komise ale měla provést analýzu, "jestli jsou sankce opravdu efektivní, či kontraproduktivní".

Ke kritikům sankcí patří český prezident Miloš Zeman, který opakovaně vyzýval k jejich zrušení. Vondráček dnes uvedl, že hlava státu pro zrušení sankcí není, ale chce, aby se o nich vedla debata.

Vondráček míní, že je nutné nynější dění na Ukrajině od diskuse o protiruských sankcích oddělit a co nejdříve dostat ruskou a ukrajinskou stranu k jednacímu stolu. "Jestli se vyhlašuje válečný stav, je to krajně znepokojivé, je potřeba napřít síly, aby se napětí deeskalovalo," řekl šéf Sněmovny. Ocenil německou kancléřku Angelu Merkelovou, že se do řešení zapojila.

Ministerstvo zahraničí odsoudilo Rusko za postup v Azovském moři. V tiskovém prohlášení označilo blokování plavby ukrajinským plavidlům v Kerčském průlivu za hrubé porušení mezinárodního práva. Vyzvalo k propuštění zadržených ukrajinských lodí a zajatých námořníků. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru uvedl, že ruská anexe vod Azovského moře je pro Česko stejně nepřijatelná jako anexe ukrajinského Krymu.

Petříčka kritizuje prezident Miloš Zeman, a to třeba za přístup k ambasádám. Před nedávnem uvedl, že nebude premiérovi Andreji Babišovi (ANO) bránit v odvolání jakéhokoliv ministra. Také Babiš šéfa diplomacie kritizoval.

"Myslím, že odvolání ministra není na stole. Jestliže jsou tam věci ke kritice, je na místě se o ní bavit a třeba ji i přijmout," řekl Vondráček. Podle něj by premiér a vláda měli předem projednávat záměry ministra, jako je třeba snížení počtu ruských diplomatů v ČR. "V této konkrétní věci měl ministr konzultovat s premiérem, jestli nějaká jednání zahájil (s ruskou stranou)," řekl Vondráček.

Kubera si nemyslí, že by za návrhy na Petříčkovo odvolání byl postup vůči ruské ambasádě. "Když pan prezident říkal, že Pocheho (původní kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche) v žádném případě a Petříček mu nevadí a jmenuje ho, tak nevím co se mezitím změnilo. Dozvím se to u prezidenta," řekl šéf Senátu. Podle něj komunikace v koalici vázne.