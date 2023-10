Šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zůstane Dana Drábová

Praha - Šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) bude nadále Dana Drábová. Ve středu by ji měla s účinností od 1. listopadu jmenovat vláda poté, co dosavadní šéfka úřadu uspěla ve výběrovém řízení. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz,, který se odvolává na vládní materiál k výběrovému řízení. Drábová je v čele úřadu od roku 1999, svou účast v řízení nekomentovala.

SÚJB vykonává státní správu pro kontrolu bezpečnosti jaderné energie a ionizujícího záření v Česku. Úřad funguje od roku 1993, od roku 1999 ho vede Drábová. "Nebudu to komentovat," uvedla v srpnu na dotaz ČTK, zda se zúčastní výběrového řízení.

Výběrové řízení na předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vyhlásila vláda na konci srpna. Vypsání výběrových řízení vychází z nedávné novely služebního zákona, podle níž je nutné nově vybrat vedoucí pracovníky úřadů, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Podle serveru se do řízení přihlásila jediná uchazečka.

"Na základě pohovoru byla v protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení tato žadatelka označena jako úspěšná, a v souladu se zákonem o státní službě (…) byla výběrovou komisí označena jako nejvhodnější žadatelka," uvádí server z vládního materiálu.

Drábová je nejdéle sloužícím státním úředníkem v nejvyšší pozici v zemi. "Nadále budu vykonávat svou práci, jak nejlépe budu umět," uvedla pro server Aktuálně.cz.

Stát v létě vyhlásil výběrová řízení také na další šéfy státních úřadů, například na předsedu Správy státních hmotných rezerv (SSHR), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Puncovního úřadu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k těmto řízením ČTK řeklo, že se na místa na začátku října uskutečnily pohovory. "Ministerstvo předloží návrh materiálů do vlády na jmenování nejvhodnějších úspěšných žadatelů. Pokud bude vláda mít prostor v programu, mohlo by být rozhodnuto do konce října, případně začátkem listopadu. Po odeslání materiálů do vlády bude možné uvést úspěšné žadatele," sdělila Miluše Trefancová z tiskového oddělení MPO.