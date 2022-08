Šéfka ukrajinské AI skončila na protest proti kritizované zprávě

Kyjev - Šéfka ukrajinské pobočky organizace Amnesty International (AI) Oksana Pokalčuková rezignovala na svůj post na protest proti zprávě, ve které AI hovořila o ohrožování civilistů ukrajinskou armádu. Dokument z tohoto čtvrtka, proti kterému se ohradili ukrajinští činitelé v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským, obvinil ukrajinské síly z porušování mezinárodního práva zřizováním základen a skladů zbraní v civilních oblastech.

Pokalčuková uvedla, že AI mimoděk "vytvořila materiál, který zní jako podpora ruských narativů o invazi". Zpráva se podle ní ve snaze ochránit civilisty stala nástrojem ruské propagandy.

"S bolestí přiznávám, že jsme se s vedením Amnesty International hodnotově neshodli. Proto jsem se rozhodla z organizace odejít," napsala podle agentury Reuters Pokalčuková v pátek večer na facebooku.

Ředitelka AI Agn?s Callamardová uvedla, že "Oksana byla ceněnou členkou" organizace. Její rozhodnutí však AI respektuje a v reakci na kritiku ohledně čtvrteční zprávy připravuje prohlášení.

Nevládní organizace v dokumentu uvedla, že od dubna do července strávili její pracovníci několik týdnů vyšetřováním ruských úderů v Charkově, Donbasu a Mykolajivu. Z vyšetřování vyplynulo, že ukrajinské síly v některých případech prováděly údery z obytných oblastí a že v uvedených regionech rozmísťovaly jednotky do civilních budov. Zároveň podle zprávy nenalezla AI důkazy o tom, že by ukrajinská armáda požádala civilisty o evakuaci z přilehlých budov nebo jim při ní pomáhala.

Prezident Zelenskyj obvinění AI odmítl a uvedl, že se organizace "snaží zodpovědnost přesunout z agresora na oběť". Ukrajina podle svých činitelů dělá vše pro to, aby z oblastí u frontové linie evakuovala civilisty.

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu z 24. února i přes množící se důkazy a svědectví tvrdí, že neútočí na civilní cíle. Ruské útoky na civilní oblasti už dříve potvrdila i AI, podle které ruské síly v několika případech spáchaly válečné zločiny. Praxe ukrajinské armády, kdy rozmisťuje vojáky do obydlených oblastí, v žádném případě neospravedlňuje nahodilé ruské útoky proti civilním cílům, včetně útoků mezinárodně zakázanou municí, uvedla ve čtvrtek organizace.