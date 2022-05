Šéfka švédské diplomacie podepsala žádost o vstup do NATO, pro je také Finsko

Stockholm - Švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová dnes podepsala žádost své země o vstup do Severoatlantické aliance. Parlament Finska o něco později drtivou většinou hlasů schválil návrh, aby přihlášku ke členství v alianci podal i tento stát. Příslušné dokumenty mají být předány do ústředí NATO v Bruselu tento týden, finskou přihlášku ještě před tím musí podepsat prezident Sauli Niinistö.

Lindeová označila podpis žádosti za významný, osudový okamžik. "Udělali jsme to, co je podle mého názoru pro Švédsko nejlepší," prohlásila dnes ministryně před fotografy ve své kanceláři.

Ve finském parlamentu se pro podání žádosti o vstup vyslovilo 188 poslanců, osm hlasovalo proti, nikdo se nezdržel.

Švédsko si léta zakládalo na neutralitě, kvůli letošní ruské invazi na Ukrajinu ale během pár měsíců svůj postoj přehodnotilo. Do NATO ze stejného důvodu směřuje i sousední Finsko, které s Ruskem sdílí více než 1300 kilometrů dlouhou hranici.

Finský prezident Niinistö při své dnešní návštěvě Švédska vyjádřil přesvědčení, že se podaří dosáhnout dohody s Tureckem, které jako jediná země Severoatlantické aliance má proti rozšíření NATO o dvojici severských zemí námitky. Vstup nových zemí přitom musejí schválit všichni dosavadní členové obranného společenství.

Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Švédsko a Finsko drží ochrannou ruku nad skupinami, které Ankara považuje za teroristické. Turecko označuje za teroristickou organizaci Stranu kurdských pracujících (PKK) a další skupiny usilující o samostatný Kurdistán.

"Turecko v posledních několika dnech rychle změnilo a přitvrdilo své výroky," řekl Niinistö v dnešním projevu ke švédskému parlamentu. "Jsem si ale jistý, že prostřednictvím konstruktivního dialogu se nám podaří situaci vyřešit," dodal. On i finská premiérka již začlenění Finska do NATO podpořili.

Rusko před následky rozšiřování aliance opakovaně varovalo. Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí řekl, že Moskva by vstup Švédska a Finska do NATO nevnímala jako bezprostřední hrozbu, Rusko by ale muselo reagovat, pokud by Severoatlantická aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu. Stockholm opakovaně sdělil, že na svém území nechce jaderné zbraně ani trvalou základnu aliance.