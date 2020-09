Šéfka SÚKLu chce o zasílání roušek jednat s Prymulou i Babišem

Doručovatelky České pošty připravují k distribuci balíčky s rouškami a respirátory pro seniory nad 60 let na snímku pořízeném 15. září 2020 v Praze.

Praha - Ředitelka lékového ústavu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová chce o distribuci jednorázových roušek a respirátorů Českou poštou co nejdříve mluvit s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou i premiérem Andrejem Babišem (ANO). Řekla to Rádiu Z. Vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který zvažuje trestní oznámení na lékový ústav kvůli šíření poplašné zprávy, považuje Storová za bezprecedentní, situace je podle ní vážná.

SÚKL v pondělí oznámil, že Česká pošta porušila při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Pošta musí do tří dnů přijmout nápravná opatření. Státní podnik se hájí tím, že převzal ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. Hamáček řekl, že SÚKL neměl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy.

"Myslím, že je to naprosto bezprecedentní. Určitě nepřipustím, aby docházelo k vyhrožování našim zaměstnancům nebo snad vměšování do odborných činností SÚKLu, které provádíme v souladu se zákonem," reagovala Storová na Hamáčkovo vyjádření.

S Hamáčkem je podle ní jednání bezpředmětné, protože jí ministr vnitra sdělil, že veškeré záležitosti spojené s tímto případem hodlá řešit právní cestou. Bude proto o situaci informovat ministra zdravotnictví i premiéra a požádá je o schůzku v co nejbližším termínu. "Bezprecedentní útok ministra Hamáčka vůči SÚKLu mi nedává jinou možnost, než abych informovala nového pana ministra i pana premiéra, a vysvětlila jim, že naše konání je v souladu se zákonem," řekla Storová Rádiu Z. SÚKL je podle ní jedinou institucí, která může určit, co je a co není zdravotnický prostředek, o tom nemůže rozhodovat ministerstvo vnitra.

SÚKL na poště provedl kontrolu, která podle šéfky ústavu ještě neskončila. Z dílčích výsledků vyplývá, že výrobky naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku a sami výrobci je tak označují. Nesmí proto být distribuované při porušení originálního obalu nebo bez informací od výrobce. Pošta by proto měla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika.

Pět roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyňato z větších balení o 50 kusech. Respirátor zase neměl informace v češtině a podle SÚKL nenese správné označení shody s evropskými normami CE.

Česká pošta minulý týden roznesla téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami a respirátorem. O rozdávání roušek starším lidem rozhodla vláda. Distribuce vyšla na zhruba 15 milionů korun. Kabinet chce roušky a respirátor poslat také zdravotně postiženým.