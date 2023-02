Šéfka Sněmovny Pekarová Adamová má v březnu navštívit Tchaj-wan

Praha - Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) plánuje navštívit na konci letošního března Tchaj-wan. Doprovodit ji má delegace podnikatelů, zástupců měst i vědecko-výzkumných a vzdělávacích organizací. O cestě i dalších tématech dnes jednala prostřednictvím videohovoru s tamním ministrem zahraničních věcí Josephem Wu. Informoval o tom mluvčí předsedkyně Sněmovny Martin Churavý.

Tchaj-wan navštívil již v roce 2020 předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Loni tuto asijskou zemi navštívila delegace senátorů a zástupců ministerstev. Čínská strana proti těmto návštěvám protestuje. Protesty čínské strany vyvolal i pondělní telefonát nově zvoleného prezidenta ČR Petra Pavla s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen.

Pavel podle čínské diplomacie ustoupil od svých slov, že je třeba respektovat princip jedné Číny, což podle Pekingu uváděl v době volební kampaně. Český premiér Petr Fiala (ODS) v reakci prohlásil, že Česko jako suverénní stát samo rozhoduje, s kým si zavolá a s kým se bude potkávat.

"Pana ministra (Josepha Wu) jsem ubezpečila, že systematická podpora partnerů, kteří dodržují lidská práva a ctí principy liberální demokracie, patří mezi priority naší parlamentní diplomacie. Jsem velmi ráda, že v tom po dlouhých letech poznamenaných vzájemnou nekoordinovaností budou konečně všichni čeští ústavní činitelé opět zajedno,“ uvedla k telefonátu Pekarová Adamová. Předsedkyně Sněmovny dnes také Českému rozhlasu řekla, že o plánu své cesty chce jednat během večerní schůzky nejvyšších ústavních činitelů s nově zvoleným prezidentem. Nechtěla sdělit, zda má, či nemá v úmyslu Pavla na misi pozvat s tím, že jde o vysoce citlivou informaci.

Nově zvolený prezident Pavel v pondělním telefonátu ujistil tchajwanskou prezidentku, že Tchaj-wan a Česká republika sdílejí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budou dále posilovat partnerství. Poděkoval jí také za gratulaci k vítězství ve víkendových prezidentských volbách.

Čínská diplomacie tento telefonát odsoudila. Podle mluvčí čínské diplomacie Mao Ning šlo o vážné vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Čína považuje demokratický Tchaj-wan za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti.

"Já jsem telefonát s tchajwanskou prezidentkou nedělal proto, abych někoho naštval,“ řekl Pavel v úterý rozhovoru pro Frekvenci 1. Poukázal na to, že Česko má s Tchaj-wanem silné obchodní vztahy i sdílené hodnoty a nevidí jediný důvod, proč to skrývat. Z české strany to podle něj neznamená nic protičínského, ale jen vyjádření české suverenity a národních zájmů.