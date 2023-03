Šéfka rozvědek USA: Rusko letos na Ukrajině nedosáhne větších územních zisků

Washington - Americké zpravodajské služby nepředpokládají, že by Rusko bylo do konce roku schopné posílit své jednotky na Ukrajině natolik, aby si mohly připsat výraznější územní zisky. Při slyšení v americkém Senátu to dnes řekla šéfka výzvědných složek USA Avril Hainesová. Senátorům prezentovala zprávu, podle níž se Rusko přes mezinárodní odpor proti jeho agresi může dál spoléhat na spolupráci s Čínou.

Hainesová podle deníku The New York Times v Senátu hovořila o ruských problémech s municí, se ztrátami na životech i s morálkou jednotek a vyjádřila názor, že prezident Vladimir Putin pravděpodobně začíná lépe chápat limity své armády. Moskvě se v posledních měsících nedaří ve větším rozsahu dobývat území na východě Ukrajiny a analytici upozorňují, že drobné postupy, jako například ty u města Bachmut, jsou vykoupené vysokými ztrátami.

"Pokud Rusko nezahájí povinnou mobilizaci a nenajde významné dodávky munice od třetích stran, bude pro ně čím dál složitější v následujících měsících udržovat současnou míru útočných operací," řekla Hainesová. "Stručně řečeno, nepředpokládáme, že by se ruská armáda letos natolik zotavila, aby si připsala významné územní zisky," pokračovala.

Vyjádření přichází po týdnech spekulací o nové ruské ofenzívě, která se zatím nedostavila. Podle Hainesové by se Moskva místo toho mohla vydat cestou "držení a obrany" již okupovaných oblastí. Šéfka amerických tajných služeb zároveň poukázala na personální a materiální problémy ukrajinské strany, které mohou ovlivnit schopnost napadené země "přejít do útoku později na jaře".

Hainesová před senátory promluvila při prezentaci výroční zprávy o bezpečnostních hrozbách, která se podle agentury Reuters věnuje hlavně Rusku a Číně. Americké tajné služby soudí, že Peking se bude nadále snažit soupeřit se Spojenými státy mimo jiné skrze spolupráci s Ruskem.

"Navzdory globální kritice ruské invaze na Ukrajinu si Čína zachová diplomatickou, obrannou, ekonomickou a technologickou spolupráci s Ruskem," cituje ze zprávy Reuters. Hainesová ovšem dodala, že podle tajných služeb je čínské vedení "čím dál víc nesvé" z intenzity vojenské spolupráce s Moskvou.