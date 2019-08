Šéfka poroty v Benátkách je pro kvóty pro ženy na festivalu

Benátky (Itálie) - Předsedkyně poroty hlavní soutěže na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách Lucrecia Martelová se dnes na tiskové konferenci před večerním oficiálním zahájením festivalu vyslovila pro kvóty kvůli výrazně nižší účasti režisérek v hlavní soutěži. Oznámila také, že se v pátek nezúčastní galavečera k filmu francouzsko-polského režiséra Romana Polanského J'accuse (Žaluji) kvůli tomu, že režisér měl před čtyřiceti lety v USA sex s nezletilou.

"Nezúčastním se galavečera Polanského, protože jsem jednou z žen, které v Argentině bojují proti problémům jako je tento, proto nebudu vstávat a tleskat," řekla argentinská režisérka Martelová. Uvedla také, že pro ni bylo těžké rozhodování o účasti v porotě hlavní soutěže. Polanski (86) do soutěže poslal drama o židovském kapitánovi Alfredu Dreyfusovi, který byl koncem 19. století křivě obviněn a odsouzen za špionáž pro Německo.

Polanski je na útěku před americkou justicí kvůli sexu s nezletilou, kvůli němuž v 70. letech z USA utekl do Evropy. Švýcarsko, kde byl režisér v roce 2009 zadržen, i Polsko ho ale odmítly do Spojených států vydat.

Účast Polanského filmu v hlavní soutěži dnes před novináři hájil ředitel festivalu Alberto Barbera, podle něhož je důležité rozlišovat mezi umělcem a člověkem. "Historie umění je plná lidí, kteří se dopustili zločinů, ale kvůli tomu přece nezavrhneme jejich umělecká díla," řekl Barbera.

Ředitel benátského festivalu se také jasně vyslovil proti kvótám pro ženy na filmových soutěžích. "Můžeme je zvažovat v jiných případech, například při přijímání do filmových škol, kde stále panují předsudky, ale ne při výběru na festivaly, kde žádné předsudky vůči ženám neexistují a kde by zavedení kvót znamenalo nerespektovat kritérium kvality," uvedl.

Na letošním 76. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, který potrvá do 7. září, se o hlavní cenu Zlatého lva utká 21 filmů, včetně českého snímku Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Mezi 21 režiséry jsou pouze dvě ženy - Australanka Shannon Murphyová a saúdskoarabská režisérka Haifáa Mansúrová.

Kontroverzní 86letý francouzsko-polský režisér Roman Polanski do soutěže posílá své historické drama J'accuse (Žaluji) o Dreyfusově aféře. Zatím není jasné, zda tvůrce, který se v USA se před čtyřmi desítkami let přiznal k pohlavnímu styku s třináctiletou dívkou, na festival osobně dostaví.

Ve městě na laguně jsou očekávány herecké hvězdy jako Meryl Streepová, Brad Pitt, Johnny Depp nebo Scarlett Johanssonová. Na závěr přehlídky by se mohl ukázat i frontman rockové kapely The Rolling Stones Mick Jagger, který účinkuje v závěrečném filmu benátského festivalu The Burnt Orange Heresy.